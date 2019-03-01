Футбол

Жиго: «Дзюба не хотел нанести мне травму»Бомбардир.ру 03:33

Спартак — Зенит
17 марта
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго в преддверии матча с «Зенита» вспомнил о том, как получил травму. футболист получил разрыв крестообразных связок колена в матче 6-го тура РПЛ против петербургской команды и выбыл на полгода.
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