Музыка
Жиган демонстративно ушел с заседания рэперов в Госдуме
Жиган демонстративно ушел с заседания рэперов в ГосдумеLenta.ru09:51
Рэпер Рома Жиган покинул круглый стол в Госдуме, где обсуждалась отмена концертов хип-хоп исполнителей в регионах. Трансляцию мероприятия вело РИА Новости на своем канале в YouTube.
Lenta.ru09:51
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Видео: Рэпер Жиган рассказал, для чего он и его коллеги по сцене пойдут в Госдуму
Пятый каналвчера в 21:18
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
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Знаменитые музыканты и исполнители из Грузии, Германии, Италии и Украины выступят в Тбилиси на ХХІ международном фестивале "Новогодние музыкальные встречи", который состоится 15-28 декабря на сцене Большого зала Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили.
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