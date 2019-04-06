Футбол
Жезус вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка АнглииЕвро-футбол.ру 14:27
Первую путёвку в финал Кубка Англии в субботу вечером разыгрывали "Манчестер Сити" и "Брайтон". Команда Хосепа Гвардиолы считалась безоговорочным фаворитом противостояния, но "чайки" Криса Хьютона были не прочь преподнести сенсацию.
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Футбол
«Спартак» впервые проиграл при Кононове в РПЛ
Обновлено в 14:20
Хоккей
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Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
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Политика
Пушков высмеял Зеленского и Порошенко за сдачу анализов
Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Обновлено в 14:12
Здоровье
Творог от УОМЗ поможет побороть весенний авитаминоз
Отдельного упоминания заслуживает творог от УОМЗ. В его состав входит несколько групп витаминов и более десятка других микроэлементов.
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Футбол
Ювентус — Милан 2:1
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Батальон военной полиции ЮВО вернулся из Сирии в Чечню
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Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В Ленинградской области грузовик сбил женщину с ребенком
Грузовик Volvo сбил женщину и ребенка на федеральной трассе "Скандинавия" в Ленинградской области.
Обновлено в 16:28
Политика
Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве
Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Наука
Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом
Обновлено в 11:48
Футбол
Гол Йоветича помог «Монако» избежать поражения в матче с «Генгамом»
Счёт в матче открыл игрок «Генгама» Феликс Эбоа-Эбоа, отличившись на 23-й минуте. «Монако» ответил голом черногорца Стефана Йоветича.
Обновлено в 16:05
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Наука
Ученые назвали главную причину рака
Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Футбол
Самюэль Жиго: «Поражение в дерби из-за моей ошибки. Если бы Селихов крикнул, то я успел бы отойти»
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго считает, что он виноват в поражении в дерби (0:2).
Обновлено в 15:32
Происшествия
Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы
Обновлено в 15:11
Футбол
Бекао: мы слышали фанатов ЦСКА весь матч, хоть это и был стадион «Спартака»
Защитник ЦСКА Родриго Бекао поблагодарил фанатов за поддержку во время матча 22-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:0).
Обновлено в 15:07
Игры
В Steam выпустили автомобильную «королевскую битву» на 75 игроков
В Steam появился проект notmycar, который создатели описывают как автомобильную «королевскую битву».
Обновлено в 10:49
Футбол
Марадона решил покинуть «Дорадос» из-за предвзятого судейства
Главный тренер мексиканского клуба "Дорадос" Диего Марадона заявил, что собирается покинуть команду.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Авто
Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения
Обновлено вчера в 12:16
Театры
Юрий Соломин назначен бессрочным худруком Малого театра
Министр культуры РФ Владимир Мединский заключил с Юрием Соломиным бессрочный контракт, переназначив его художественным руководителем Малого театра.
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Технологии
В Германии спелеологи обнаружили гигантскую древнюю пещеру
Спелеологи обнаружили в Германии, в Рейнских сланцевых горах, гигантскую древнюю пещерную систему, предположительно, ей несколько миллионов лет.
Обновлено в 02:57
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Происшествия
ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву
В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
Обновлено в 16:28
Политика
В Британии начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»
В Великобритании начали выдавать паспорта, на которых нет надписи "Европейский союз", несмотря на перенос даты Brexit, сообщает газета Independent.
Обновлено в 08:50