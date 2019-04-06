Футбол

Жезус вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка АнглииЕвро-футбол.ру 14:27

Первую путёвку в финал Кубка Англии в субботу вечером разыгрывали "Манчестер Сити" и "Брайтон". Команда Хосепа Гвардиолы считалась безоговорочным фаворитом противостояния, но "чайки" Криса Хьютона были не прочь преподнести сенсацию.
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«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии

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«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

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Sports.ru16:29

«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

Матч ТВ14:29
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В Ленинградской области грузовик сбил женщину с ребенком

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Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы

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