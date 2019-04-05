Жезус вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка АнглииЕвро-футбол.ру вчера в 14:27

Первую путёвку в финал Кубка Англии в субботу вечером разыгрывали "Манчестер Сити" и "Брайтон". Команда Хосепа Гвардиолы считалась безоговорочным фаворитом противостояния, но "чайки" Криса Хьютона были не прочь преподнести сенсацию.

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