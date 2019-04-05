Футбол

Жезус вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка АнглииЕвро-футбол.ру вчера в 14:27

Первую путёвку в финал Кубка Англии в субботу вечером разыгрывали "Манчестер Сити" и "Брайтон". Команда Хосепа Гвардиолы считалась безоговорочным фаворитом противостояния, но "чайки" Криса Хьютона были не прочь преподнести сенсацию.
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Стерлинг - спортсмен года на церемонии вручения наград Британского этнического разнообразия

Спорт-Экспресс03:41

«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

Чемпионатвчера в 14:48

«Манчестер Сити» – «Брайтон»: кто пройдет в финал?

Все про Спорт ру05 апреля в 09:53

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии

Soccer.ruвчера в 14:25

Яя Туре: «„Манчестер Сити“ ждали бы большие проблемы, будь в соперниках соперник получше»

Евро-футбол.рувчера в 15:57

«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

Матч ТВвчера в 14:29

Гол Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии

Советский спортвчера в 14:31
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Происшествия

ЧП в московском аэропорту: У вылетавшего в Уфу самолета отказали шасси

Обновлено в 04:04
Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома

В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:11
Политика

Тереза Мэй сообщила о последнем шансе на Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о риске, что страна никогда не выйдет из ЕС, пишет The Guardian.
Обновлено в 04:20
Происшествия

«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»

Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы

Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям

В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Армия и оружие

Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе

Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Футбол

Смородская: «В игре „Локомотива“ нет креатива. Команда зажата»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в преддверии матча 22 тура РПЛ между москвичами и «Зенитом» оценила игру красно-зеленых.
Обновлено в 04:51
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Москвич купил две пачки сока за миллион рублей

Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни

В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Музыка

Полина Гагарина нашла «китайского Брэдли Купера»

Обновлено в 00:51
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено вчера в 17:48
Общество

ГИБДД ужесточила контроль за автошколами

В ГИБДД агентству пояснили, что, помимо согласования учебных программ, Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие

В Словакии исключили возможность присутствия войск США в стране

Данко подчеркнул, что глава министерства иностранных дел страны Мирослав Лайчак в настоящее время находится в США, где намерен приложить все усилия для исключения размещения американских частей на территории Словакии.
Обновлено в 04:44
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

Под Костромой двое детей пропали во время прогулки

Как сообщает региональное СУ СКР, 6 апреля дети отправились на прогулку и с тех пор не вернулись домой.
Обновлено в 03:22
Спорт

Загитова станет гостьей программы «Вечерний Ургант»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова станет гостьей программы "Вечерний Ургант", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:39
Футбол

Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты

Обновлено в 03:22
Финансы

На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников

На Украине решили повысить прожиточный минимум.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству

Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Космос

Составлены требования безопасности при появлении «дырок» в кораблях «Союз»

Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" составили требования по недопущению аварийной ситуации в случае получения космическими кораблями "Союз" пробоин от микрометеоритов и космического мусора.
Обновлено в 01:08
Политика

Лавров призвал США прекратить оккупацию сирийского лагеря Эр-Рукбан

Как сообщает глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва настаивает на прекращении незаконной оккупации территорий в районе лагеря Рукбан в Сирии.
Обновлено в 04:48
Кино

Актеры фильма «Мстители» приняли участие в акции в поддержку тяжелобольных детей

Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном

Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено вчера в 11:55
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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