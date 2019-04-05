Футбол
Жезус вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка АнглииЕвро-футбол.ру вчера в 14:27
Первую путёвку в финал Кубка Англии в субботу вечером разыгрывали "Манчестер Сити" и "Брайтон". Команда Хосепа Гвардиолы считалась безоговорочным фаворитом противостояния, но "чайки" Криса Хьютона были не прочь преподнести сенсацию.
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Яя Туре: «„Манчестер Сити“ ждали бы большие проблемы, будь в соперниках соперник получше»
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Гол Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии
Советский спортвчера в 14:31
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Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
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В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома
В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Тереза Мэй сообщила о последнем шансе на Brexit
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«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
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Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
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В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
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Армия и оружие
В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям
В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
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Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе
Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Футбол
Смородская: «В игре „Локомотива“ нет креатива. Команда зажата»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в преддверии матча 22 тура РПЛ между москвичами и «Зенитом» оценила игру красно-зеленых.
Обновлено в 04:51
Общество
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По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за миллион рублей
Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни
В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Музыка
Полина Гагарина нашла «китайского Брэдли Купера»
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Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
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ГИБДД ужесточила контроль за автошколами
В ГИБДД агентству пояснили, что, помимо согласования учебных программ, Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
В Словакии исключили возможность присутствия войск США в стране
Данко подчеркнул, что глава министерства иностранных дел страны Мирослав Лайчак в настоящее время находится в США, где намерен приложить все усилия для исключения размещения американских частей на территории Словакии.
Обновлено в 04:44
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Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Под Костромой двое детей пропали во время прогулки
Как сообщает региональное СУ СКР, 6 апреля дети отправились на прогулку и с тех пор не вернулись домой.
Обновлено в 03:22
Спорт
Загитова станет гостьей программы «Вечерний Ургант»
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова станет гостьей программы "Вечерний Ургант", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:39
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Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты
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На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников
На Украине решили повысить прожиточный минимум.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству
Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Космос
Составлены требования безопасности при появлении «дырок» в кораблях «Союз»
Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" составили требования по недопущению аварийной ситуации в случае получения космическими кораблями "Союз" пробоин от микрометеоритов и космического мусора.
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Политика
Лавров призвал США прекратить оккупацию сирийского лагеря Эр-Рукбан
Как сообщает глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва настаивает на прекращении незаконной оккупации территорий в районе лагеря Рукбан в Сирии.
Обновлено в 04:48
Кино
Актеры фильма «Мстители» приняли участие в акции в поддержку тяжелобольных детей
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Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном
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