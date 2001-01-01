Футбол

Жезус и Сане попросили «Манчестер Сити» их отпуститьSoccer.ru 03:25

Согласно информации испанской прессы, "Манчестер Сити" летом хотят покинуть семь-восемь игроков. В их числе оказались Лерой Сане и Габриэл Жезус, которые в последнее время нечасто попадают в стартовый состав.
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Жезус и Сане попросили «Манчестер Сити» их отпустить

Soccer.ru03:25

СМИ: Сане и Жезус хотят покинуть «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс03:00

СМИ: Сане и Жезус захотели уйти из «Ман Сити»

Metaratings03:53

Сане сомневается по поводу продления контракта с «Манчестер Сити»

Евро-футбол.рувчера в 10:33
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Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

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Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

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Во Владивостоке подростки поставили сверстника на колени и избили

Обновлено в 02:28
Происшествия

Мать активиста в Кузбассе получила срок за применение насилия к полицейскому

Центральный райсуд Новокузнецка признал виновной Ольгу Гяммер, мать координатора «Протестного Кузбасса» Льва Гяммера, в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
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В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
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Китай успешно испытывает перспективный турбореактивный двигатель

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Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет

Легендарной модели ВАЗ-2101 сегодня, 19 апреля, исполняется ровно 49 лет.
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Игроки Тампы-Бэй Андрей Василевский и Никита Кучеров присоединятся к сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.
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Суд отклонил иск родственников погибших при крушении Ту-154 под Сочи

Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны под Сочи.
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Путин поздравил евреев с Песахом

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В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе

Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.
Обновлено в 02:30
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", – говорится в сообщении на сайте Минобороны.
Обновлено вчера в 04:30
Общество

На Камчатке хотят засудить бизнесмена за долг в одну копейку

Администрация города собирается засудить местного бизнесмена за долг в одну копейку, якобы неуплаченную за аренду земли.
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Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
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Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

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Обновлено в 03:57
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
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Apple будет перерабатывать iPhone с помощью робота Дейзи, защищая экологию

Дейзи будет разбирать подержанные iPhone, возвращенные в магазины, покупатели могут также сдать свои мобильные устройства в любом магазине Apple Store или через сайт компании.
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Футбол

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Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
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Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
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Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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