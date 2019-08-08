Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца за поведение после удаления в финальном матче Кубка Америки. Футболист в ближайшие два месяца не сможет выступать за сборную, а также должен выплатить денежный штраф в размере 30 тысяч долларов, сообщает ESPN.

Жезус дисквалифицирован на два месяца

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