Футбол
Жезус дисквалифицирован на два месяцаРоссийская газета 01:57
Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца за поведение после удаления в финальном матче Кубка Америки. Футболист в ближайшие два месяца не сможет выступать за сборную, а также должен выплатить денежный штраф в размере 30 тысяч долларов, сообщает ESPN.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Происшествия
В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева
Обновлено вчера в 11:10
Кино
Создатели «Игры престолов» ушли с HBO на Netflix
Отмечается, что создатели «Игры престолов» долгое время обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но в итоге остановились на Netflix.
Обновлено в 00:21
Политика
Следователь требует завести уголовное дело на Сталина
Возбудить уголовное дело в отношении генсека СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма
Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Футбол
Лука Джорджевич может перейти в ЦСКА
ЦСКА рассматривает нападающего «Зенита» Луку Джорджевича в качестве замены Федора Чалова, за которого английский «Кристал Пэлас» предложил армейцам 23 миллиона фунтов, сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
В результате ДТП под Новороссийском погибли три человека
Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Пуликовский сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что в результате ДТП под Новороссийском, в котором автобус и легковой автомобиль сорвались с обрыва, погибли три человека, ещё 32 пострадали.
Обновлено вчера в 18:28
Музыка
Продюсерский центр Фадеева запрещает выступать певице Наргиз
Певица Наргиз Закирова заявила, что Максим Фадеев запрещает ей давать концерты.
Обновлено вчера в 18:06
Гаджеты
В США на Apple подали в суд из-за прослушки пользователей Siri
В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Трамп прибыл в Эль-Пасо после стрельбы
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
В Финляндии рассказали о постоянном «гибридном влиянии» РФ на Запад
В документе, с которым ознакомился RT, утверждается, что Москва якобы систематически оказывает «гибридное влияние» на страны Запада, используя при этом дипломатические, информационные каналы, а также кибератаки.
Обновлено в 00:10
Авто
Рассекретили время разгона до сотни Lada Vesta 1.6 с вариатором
Получается, что "Веста" с вариатором разгоняется с нуля до "сотни": На 3,8 секунды быстрее, чем LADA Vesta 1.6 106 л.с. с АМТ (14.1 сек).
Обновлено в 02:37
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГИЛ в Сирии и Ираке
Террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России) увеличивает свою численность и расширяет подпольную сеть в Ираке и Сирии.
Обновлено вчера в 02:48
Происшествия
В США актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины
Обновлено вчера в 23:35
Здоровье
Россиян могут заставить сообщать работодателям об опасных заболеваниях
Россиян могут заставить сообщать своим работодателям об имеющихся опасных заболеваниях, способных сказаться на трудовой деятельности человека.
Обновлено вчера в 12:51
Экономика
В России резко подорожал черный хлеб
В российских магазинах по итогам июля зафиксирован существенный рост цен на хлеб, а в целом за январь—июль текущего года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий подскочила на 7,7% в годовом сопоставлении.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Задержанные в Польше россияне арестованы
Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.
Обновлено вчера в 19:59
Энергетика
Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель
Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Прокуратура расследует 15 дел о вырубке леса в Красноярском крае
В Красноярском крае расследуются 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса и должностных преступлениях чиновников.
Обновлено в 02:28
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Наука
Медики раскрыли необычные особенности рака у людей в возрасте
Онкологи из Соединенных Штатов пришли к выводу, что у людей старше 85 лет уменьшается риск развития рака.
Обновлено в 01:12