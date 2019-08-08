Футбол
Жезус дисквалифицирован на два месяцаРоссийская газета 01:57
Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца за поведение после удаления в финальном матче Кубка Америки. Футболист в ближайшие два месяца не сможет выступать за сборную, а также должен выплатить денежный штраф в размере 30 тысяч долларов, сообщает ESPN.
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Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
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Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
У сотрудников ФБК прошли обыски
Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
Обновлено вчера в 15:00
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Сквер у Театра драмы вернут в собственность Екатеринбурга
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Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
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Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
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В России захотели завести уголовное дело на Сталина
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Минобороны РФ создаст особые подразделения для защиты "военного интернета".
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Samsung представил новый флагманский смартфон
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Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
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