Жевательная резинка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтовSoccer.ru 17:44

На аукционе была продана жевательная резинка, которую использовал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон во время своего последнего матча во главе манчестерской команды. Лот был продан за 390 тысяч фунтов стерлингов.

Жевательная резинка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов

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