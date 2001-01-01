Футбол
Жест злой воли. Бэйлу грозит дисквалификация на 12 матчейСпорт-Экспресс 12:00
Если валлийцу и "Реалу" повезет, нападающий отделается дисквалификацией на срок от одного до трех матчей.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 23:32, Ашберн
Происшествия
Число жертв взрыва газа в Красноярске возросло до двух
Обновлено в 21:33
Политика
В Японии задумались об отмене виз для россиян
Правительство Японии изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных виз для граждан России.
Обновлено в 22:33
Хоккей
«Тампа» разгромила «Даллас» благодаря четырём очкам Кучерова
«Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:0.
Обновлено в 23:23
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане
Минобороны России к 30-летию вывода советских войск из Афганистана рассекретило уникальные документы о войне в Афганистане.
Обновлено в 22:15
Происшествия
Спасённого в Магнитогорске Ваню Фокина выпишут 14 февраля
Обновлено 12 февраля в 08:13
Политика
Трамп собирается объявить режим ЧП в США
Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
В кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 15:55
Происшествия
Власти Вашингтона обязали рассекретить детали смерти Михаила Лесина
Власти Вашингтона по решению американского суда обязаны обнародовать материалы по делу о смерти бывшего российского министра печати Михаила Лесина, передает радиостанция «Эхо Москвы».
Обновлено в 19:47
Политика
Сенаторы США смягчили потенциальные санкции против госбанков
Внесенная в конгресс 13 февраля новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) смягчает потенциальные санкции в отношении российских банков, следует из текста законопроекта, который оказался в распоряжении РБК.
Обновлено в 16:52
Политика
Мадуро сообщил о встрече главы МИД Венесуэлы со спецпредставителем США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса встречался в Нью-Йорке со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом.
Обновлено в 19:52
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»
Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено в 13:36
Политика
Представители ЕС направляются на встречу с Гуайдо
Накануне Николас Мадуро – президент Венесуэлы, рассказал, что глава МИД страны имел тайные встречи с американским спецпредставителем, сообщает «Газета.ру» Напомним, лидер парламента Венесуэлы, возглавляющий оппозицию, Хуан Гуайдо во время митинга в Каракасе, направленного против политики действующего президента Николаса Мадуро, объявил себя временным президентом страны.
Обновлено в 22:52
Политика
Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
Обновлено в 13:03
Футбол
Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»
Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
Обновлено в 07:54
Энергетика
«Газпром» увеличил поставки газа на Украину в 2018 году на 13%
Согласно отчётам компании, в 2018 году «Газпром» поставил на Украину 2,738 млрд кубометров газа, а в 2017-м — 2,427 млрд кубометров.
Обновлено в 11:24
Общество
В РЖД показали проект новых купейных вагонов
Интерьер одноэтажных вагонов выполнен в серо-синей цветовой гамме, в двухэтажных вагонах преобладают серые, бежевые и коричневые тона.
Обновлено в 11:04
Политика
Последствия победы Порошенко на выборах негативно оценили в Раде
Победа действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах может привести к негативным последствиям — «страну растащат как лоскутное одеяло».
Обновлено в 22:42
Общество
Власти Москвы согласовали марш памяти Бориса Немцова
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Экс-глава военного комитета НАТО обвинил США в предательстве
Бывший глава военного комитета НАТО, генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в интервью Bayerischer Rundfunk резко раскритиковал США за выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 20:52
Культура
Умер народный артист России Сергей Захаров
Обновлено в 03:55
Происшествия
Депутат думы Иркутска Александр Панько отпущен под домашний арест
Депутат думы Иркутска Александр Панько, арестованный в октябре 2018 года по подозрению в причастности к убийству двух человек в Чите, отпущен под домашний арест.
Обновлено в 20:57
Политика
Убийство пса по кличке Трамп отказались считать политическим
Полиция в американском штате Миннесота установила, что убийство собаки по кличке Дональд Трамп не носило политический характер, передает телеканал Fox News со ссылкой на заявление местного шерифа.
Обновлено в 20:43
Происшествия
Utair заставила мать купить 11 билетов для двух детей‐инвалидов
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»
По версии «Фонтанки», Федотов прибыл в Британию 2 марта, в тот же день, что и Александр Петров с Русланом Бошировым — другие вероятные организаторы отравления Скрипалей и сотрудники ГРУ.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете
Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в нежелании начать диалог по вооружениям
Соединенные штаты готовы к диалогу по контролю над вооружениями, но не видят заинтересованности со стороны России и Китая, заявил помощник главы Пентагона по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс.
Обновлено в 22:26
Культура
Для российских школьников введут культурный норматив
Министерство культуры РФ планирует ввести для российских школьников культурный норматив.
Обновлено в 03:34