Футбол
Жест злой воли. Бэйлу грозит дисквалификация на 12 матчейСпорт-Экспресс 12:00
Если валлийцу и "Реалу" повезет, нападающий отделается дисквалификацией на срок от одного до трех матчей.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 19:02, Ашберн
Происшествия
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
В кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 15:55
Политика
Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
Обновлено в 13:03
Происшествия
Число жертв взрыва газа в доме в Красноярске выросло до двух
Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 17:19
Политика
Трамп собирается объявить режим ЧП в США
Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 16:06
Спорт
Президент Путин повредил палец во время тренировки с дзюдоистами
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе тренировки в центре спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи повредил палец правой руки.
Обновлено в 14:52
Футбол
«Шахтёр» в меньшинстве добыл ничью в игре против «Айнтрахта»
Украинский «Шахтёр» и немецкий «Айнтрахт» сыграли вничью 14 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 16:56
Политика
Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина
Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина.
Обновлено в 12:09
Технологии
Уязвимость «ВКонтакте» оперативно устранена
По информации пресс-службы "ВКонтакте", социальная сеть в течение 20 минут полностью закрыла уязвимость, связанную распространением массовых публикаций идентичных сообщений в сообществах.
Обновлено в 16:03
Политика
В конгрессе потребуют от Госдепа отчитаться за «химические» санкции
Санкции за нарушение свободы судоходства Первая версия DASKA не содержала положений об ограничительных мерах в отношении России за приписываемое ей нарушение свободы судоходства.
Обновлено в 17:14
Политика
Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»
По версии «Фонтанки», Федотов прибыл в Британию 2 марта, в тот же день, что и Александр Петров с Русланом Бошировым — другие вероятные организаторы отравления Скрипалей и сотрудники ГРУ.
Обновлено в 12:51
Футбол
«Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в матче плей-офф ЛЕ
«Краснодар» и «Байер» разошлись миром в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено в 15:49
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»
Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено в 13:36
Футбол
Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»
Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Путин выразил соболезнования президенту Индии в связи с терактом
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования индийскому коллеге Раму Натху Ковинду в связи с терактом в штате Джамму и Кашмир, подтвердив готовность к дальнейшему наращиванию антитеррористического взаимодействия.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Суд снял арест с имущества Улюкаева
Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет колонии за взятку, в связи с оплатой им штрафа в размере 130 млн рублей.
Обновлено в 04:17
Культура
Умер народный артист России Сергей Захаров
Обновлено в 03:55
Спорт
Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити
Российская биатлонистка Лариса Куклина, скорее всего, не сможет выступить в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая пройдет 14 февраля, сообщил журналист в программе "Все на Матч".
Обновлено в 05:40
Политика
Задержание Арашуковых связали с доносом тайного генерала
Задержание сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова последовало после доклада силовиков президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 08:59
Политика
Кремль оценил «кутеж» Дворковича и Ткачева
Ранее по Сети распространилось видео, на котором именно этим занимаются бывшие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и глава протокола правительства Марина Ентальцева.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете
Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие
США и Британия обсудили борьбу с «пагубной деятельностью» России
"Лидеры обсудили широкий круг оборонных вопросов, включая важность единства НАТО, нарушение пагубной деятельности России и защиту телекоммуникационной инфраструктуры и оперативной целостности альянса от китайских манипуляций", - сказал представитель Пентагона.
Обновлено в 18:09
Шоу-бизнес
«Я гей»: доведенный изменами Собчак Виторган сделал заявление
Максим Виторган сделал сенсационное заявление.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Насвай мог стать причиной заражения ульяновских суворовцев паразитами
Не исключено, что ульяновские суворовцы заразились эхинококкозом через употребление этого вида наркотика.
Обновлено вчера в 20:18
Наука
В недрах Земли на глубине 660 километров обнаружены гигантские горы
В исследовании, опубликованном в журнале Science, геофизики из Принстонского университета (США) и Института геодезии и геофизики в Китае сообщают о горах и другой топографии на слое, расположенном на глубине 660 километров и разделяющем верхнюю и нижнюю мантию.
Обновлено в 14:00
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Порошенко на выборах
Победа действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах в марте может привести к тому, что "страну растащат как лоскутное одеяло", считает кандидат на пост главы государства, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели разведывательную деятельность вдоль границ России вели 19 летательных аппаратов.
Обновлено в 17:50
Культура
Александра Друзя обвинили в подкупе на «Кто хочет стать миллионером»
Редактор отмечает, что это странно - "обращаться с заявлением на Друзя в комиссию, которую он сам и возглавляет", однако "не я его туда выбирал, да, и он там не один".
Обновлено 12 февраля в 05:10
Футбол
Денис Черышев принес победу «Валенсии» над «Селтиком»
Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев своими действиями помог своему клубу победить в матче 1/16 финала Лиги Европы против шотландского "Селтика".
Обновлено в 17:17
Происшествия
Два самолета столкнулись во Внуково
Самолеты авиакомпаний Аzиr Air и "Россия" столкнулись в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 08:41