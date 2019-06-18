Происшествия
Жертвами землетрясения в Китае стали 11 человек, ещё 120 пострадалиREGNUM вчера в 19:45
Жертвами землетрясения, произошедшего 17 июня на юго-западе Китая, по последним данным, стали одиннадцать человек, ещё более 120 человек пострадали. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
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Число жертв землетрясения на юго-западе Китая возросло до 12, еще 134 пострадали
Эхо Москвывчера в 23:15
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«Учитывая предстоящий срок погашения нескольких кредитов, непредсказуемые события и недавние атаки на активы компании, руководство решило, что подача заявки на банкротство является наилучшим способом стабилизировать и продолжить деятельность фирмы», — заявил пресс-секретарь компании.
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Обновлено вчера в 05:56
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ФРС США примет решение по базовой процентной ставке
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Обновлено в 00:45
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Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетом
Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
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Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении государственных средств
Власти Венесуэлы располагают доказательствами участия лидера оппозиции Хуана Гуайдо в хищении государственных средств для заказа наемных убийц.
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Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов
Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Общество
Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки
Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия
Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие
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США после Великой Отечественной войны готовы были нанести удар по советским мирным городам, однако создание системы противовоздушной обороны и атомной бомбы сдерживало их от этого сценария, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро
Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
Обновлено в 02:03
Общество
Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»
Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.
Обновлено вчера в 02:45
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Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
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Армия и оружие
ОАК планирует поставить Чили семь Бе-200 в 2020 году
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует поставить российские самолеты-амфибии Бе-200 в Чили в 2020 году, количество поставляемых воздушных судов увеличилось с пяти до семи, сообщил журналистам в кулуарах авиасалона Ле Бурже гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.
Обновлено в 02:03
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На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
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Районный прокурор через суд заставил женщину вернуть деньги.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения
На авиасалоне в Ле Бурже же был представлен полноразмерный макет истребителя.
Обновлено вчера в 10:49
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
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Суарес призвал «Барселону» приобрести форварда
Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес считает, что каталонцам необходимо приобрести форварда.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:51
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У популярной певицы треснул костюм во время выступления
У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27