Армия и оружие
Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человекРИА Новости 21:04
По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:01, Вашингтон
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«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
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На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
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В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП
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