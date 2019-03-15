Происшествия

Премьер Новой Зеландии подтвердила данные о жертвах стрельбы в мечетяхИзвестия 00:46

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила данные о многочисленных жертвах в результате стрельбы в мечетях города Крайстчерч. По ее словам, точное число погибших пока неизвестно, но в истории Новой Зеландии этот день станет самым мрачным, цитирует ТАСС.
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Джасинда Ардерн
Это один из самых мрачных дней Новой Зеландии. Очевидно, что то, что здесь произошло, является экстраординарным и беспрецедентным актом насилия. Многие из пострадавших – члены мигрантских общин, Новая Зеландия их дом, они – это мы.
— Джасинда Ардерн, новозеландский политикМИР 24 01:10
с чего всё началось
В результате нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч погибли 49 человек, сообщил
 комиссар национальной полиции Майк Буш, передает газета New Zealand Herald.
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