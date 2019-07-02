Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 18 человекМосковский Комсомолец вчера в 07:56
Глава Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что число погибших в результате наводнения увеличилось до 18 человек.
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с чего всё началось
Количество погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 18 человек, сообщил в Инстаграме губернатор региона Сергей Левченко со ссылкой на главу регионального управления МЧС России Валентина Нелюбова.Новая газетавчера в 07:47
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В больницы Иркутской области поступили почти 200 человек пострадавших от паводка
Piter.tvвчера в 01:42
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