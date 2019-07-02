с чего всё началось

Глава Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что число погибших в результате наводнения увеличилось до 18 человек.

Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 18 человек

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Здоровье На Брянщине обещают выделять 2-комнатные и 3-комнатные квартиры врачам Глава региона предложил улучшить квартирный вопрос для медицинских работников, в частности покупать для врачей 2-х комнатные квартиры, а если приезжает семья, то — 3-комнатные.

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