Жертвами московского отравителя стали десять человекРИА Новости 15:20

с чего всё началось

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Жертвами московского отравителя стали десять человек

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