Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человекРИА Новости 15:20

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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с чего всё началось
Следствие переквалифицировало на разбой действия 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы, сообщается на сайте
 МВД.
Коммерсантъ15:04

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Следствие изменило статью «московскому отравителю» с кражи на разбой

RT на русском19:02

МВД огласило результаты экспертизы по делу столичного отравителя

Вечерняя Москва15:27

В Москве от серийного отравителя могли пострадать более десяти человек

ТАСС15:16

Предполагаемый серийный отравитель прохожих в Москве добавлял в напитки феназепам, клозапин и трамадол

Агентство Москва15:11

Следствие ужесточило статью отравителю газировкой в Москве

Коммерсантъ15:04

В деле подозреваемого в отравлении прохожих в Москве появилась статья о разбое

Дождь15:01

Следствие изменило статью московскому отравителю с кражи на разбой

РИА Новости15:22
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Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено в 16:52
Общество

В Сан-Франциско запретили электронные сигареты

Сан Франциско станет первым в США городом, где действует запрет на продажу электронных сигарет.
Обновлено в 18:17
Происшествия

Мостостроитель Дарькина получил условный срок

Ставший известным в период губернаторства Сергея Дарькина мостостроитель признан виновным по всем пунктам обвинения.
Обновлено в 20:13
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Общество

«Марадыковский» может стать головным предприятием по переработке опасных отходов

На объекте по уничтожению химоружия «Марадыковский» в посёлке Мирный Кировской области планируют разместить производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности.
Обновлено в 12:20
Здоровье

Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Обновлено вчера в 11:32
Общество

Москвичка обвинила команду Малахова в похищении ее 75-летнего отца

Обновлено в 18:25
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиенты Сбербанка теперь могут осуществлять денежные переводы с кредитных карт на дебетовые, операция доступна в веб-версии «Сбербанк Онлайн».
Обновлено в 03:21
Технологии

Записи тысяч часов телефонных разговоров оказались в руках у хакеров

Хакеры взламывали одного сотового оператора за другим, чтобы получить постоянный доступ к сетям.
Обновлено в 08:09
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Шоу-бизнес

Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову

На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Гаджеты

Lenovo привезла в Россию компактный защищенный ноутбук. Цена

Мощный и недорогой ноутбук Lenovo Компания Lenovo выпустила в России компактный и производительный ноутбук ThinkBook S 13, основанный на процессорах Intel Core восьмого поколения семейства Whyskey Lake.
Обновлено в 10:06
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено вчера в 03:55
Космос

Кратковременная невесомость не повлияла на качество сперматозоидов

В предыдущих исследованиях, как сообщила Монсеррат Боада, было обнаружено небольшое снижение подвижности сперматозоидов в свежих образцах под воздействием невесомости.
Обновлено вчера в 04:10
Экономика

Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ

Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей

Рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler возглавили Принц Уильян и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл не вошли в топ-10.
Обновлено в 11:31
Наука

Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма

По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.
Обновлено в 13:00
Финансы

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Обновлено в 11:31
Экономика

Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте

Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики.
Обновлено в 07:41
Политика

В ПАСЕ хотят оспорить полномочия делегации из России

Всего с предложением оспорить полномочия российской делегации выступили порядка 60 парламентариев, передает РБК.
Обновлено в 09:39
Культура

Британцы требуют закрыть шоу, которое ведет анимированный Путин

На телеканале "Би-би-си" вышел первый выпуск комедийного шоу "Сегодня вечером с Владимиром Путиным", которое ведет анимированный президент России Владимир Путин.
Обновлено в 12:41
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