Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человекРИА Новости вчера в 15:20

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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с чего всё началось
Следствие переквалифицировало на разбой действия 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы, сообщается на сайте
 МВД.
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