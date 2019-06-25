Происшествия
Жертвами московского отравителя стали десять человекРИА Новости вчера в 15:20
Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Следствие переквалифицировало на разбой действия 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы, сообщается на сайте МВД.Коммерсантъвчера в 15:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Предполагаемый серийный отравитель прохожих в Москве добавлял в напитки феназепам, клозапин и трамадол
Агентство Москвавчера в 15:11
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:25, Вашингтон
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил денежные рублевые переводы с кредитных карт на дебетовые. Услуга уже доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн".
Обновлено вчера в 03:38
Общество
В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
Обновлено в 00:31
Культура
Британцы требуют закрыть шоу с анимированным Путиным
Комедийная передача показалась жителям Великобритании глупой Дебютный выпуск комедийного шоу "Сегодня вечером с Владимиром Путиным" на телеканале ВВС вызвал негодование у жителей Великобритании, сообщает gazeta.ru.
Обновлено в 01:01
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Футбол
Тьягу Силва: «Приму решение уйти до того, как начнется спад, не хочу превращаться в посмешище»
Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Тьягу Силва поделился планами о завершении карьеры.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
По информации издания "Хюрриет", в результате ДТП погибло по меньшей мере 10 человек.
Обновлено в 01:36
Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Политика
Los Angeles Times призвала американцев поехать в Крым
Автор статьи Джеффа Опдайка призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России.
Обновлено вчера в 18:41
Культура
В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы
1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек
Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Москва обновляет автобусный парк новыми моделями
До конца года планируется обновить автобусный парк еще на 700 машин.
Обновлено в 01:08
Общество
Вода в Байкале оказалась токсичной
Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Кино
Скончался режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие
Шойгу назвал причину появления террористов в Африке
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИД на решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
Обновлено вчера в 22:08
Общество
В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий
Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:09
Энергетика
Нефть Brent поднялась выше 66 долларов
Стоимость нефти марки Brent превысила 66 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 00:49
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями
Учеников школы №143 в честь окончания учебного года угостили тортом с надгробиями, сообщает паблик «Типичный Красноярск – столица Сибири».
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Саша Савельева получила звание «Мама года»
Обновлено вчера в 15:58
Кино
Вышел трейлер «Войны токов» с Бенедиктом Камбербэтчем
Обновлено вчера в 22:53
Наука
Ученые раскрыли новый механизм старения
Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы.
Обновлено в 01:05
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Бен Йеддера
Как сообщает AS, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении 28-летнего француза. Также на игрока претендует "ПСЖ".
Обновлено вчера в 22:46