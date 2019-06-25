Жертвами московского отравителя стали десять человекРИА Новости вчера в 15:20

с чего всё началось

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Происшествия Бизнесмен лишился 2,5 млн рублей после ужина в петербургском ресторане Бизнесмен лишился кольца с драгоценными камнями, мобильного телефона и денежных средств. Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.

Общество Вода в Байкале оказалась токсичной Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.

Музыка Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский Экс-гитарист ВИА "Песняры" Аркадий Ивановский трагически погиб, передает агенство "БелТА". Сообщается, что 24 июня музыкант утонул.

Происшествия СК возбудил дело после отравления 24 человек в Краснодаре В среду по факту массового отравления жителей поселка Краснодарского, расположенного в Прикубанского районе столицы края, СК возбудил уголовное дело.

Политика Россияне стали лучше относиться к Украине В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Культура Картину Караваджо продали еще до начала аукциона Картина итальянского художника эпохи Возрождения Микеланджело да Караваджо "Юдифь и Олоферн" была продана еще до начала объявленного аукциона.

Происшествия В Италии арестовали более 120 мафиози Полиция Италии арестовала более 120 человек по подозрению в причастности к деятельности преступной организации каморра.

Общество Сделку о продаже бани в центре Екатеринбурга проверяют прокуратура и СКР Депутаты городской думы Екатеринбурга направили в прокуратуру, СУ СКР, а также управление экономической безопасности противодействия коррупции МВД РФ по Свердловской области информацию о сделке по продаже банного комплекса ЕМУП «Бодрость», а также земельного участка под зданием.

Происшествия В Саратове предотвратили теракт По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

Авто Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7 Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.

Армия и оружие Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Культура Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.

Политика Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны.

Наука Ученые раскрыли новый механизм старения Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы.

Политика Спецпрокурор Мюллер даст показания перед Конгрессом Специальный прокурор США Роберт Мюллер 17 июля выступит перед Конгрессом США и ответит на вопросы законодателей о своем расследовании российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году.

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Экономика Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России На сессии ПАСЕ 25 июня полномочия делегации России, члены которой прибыли в Страсбург для участия в заседании, были оспорены и не подтверждены.

Происшествия В подмосковной больнице во время лечения отравились девять человек Девять человек отравились во время лечения в больнице в Солнечногорском районе Подмосковья.

Общество Приморский леопард заблудился у погранперехода между РФ и КНР Замеченный туристом леопард имеет "двойное гражданство", его регулярно отмечают в российском и китайском парках Дальневосточный леопард был обнаружен на участке автотрассы между селом Краскино и китайским городом Хуньчунь, скорее всего, животное заблудилось во время попытки пройти лесной коридор в сторону КНДР.

Происшествия Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.

Происшествия В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой» Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.

Авто Стали известны цены на новый кроссовер FAW Besturn X40 для России Дилеры FAW в России начали продажи нового компактного кроссовера FAW Besturn X40.