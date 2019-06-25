Происшествия
Жертвами московского отравителя стали десять человекРИА Новости вчера в 15:20
Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Следствие переквалифицировало на разбой действия 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы, сообщается на сайте МВД.Коммерсантъвчера в 15:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Полиция назвала вещество, которое использовал предполагаемый отравитель в Москве
Life.ruвчера в 15:17
Предполагаемый серийный отравитель прохожих в Москве добавлял в напитки феназепам, клозапин и трамадол
Агентство Москвавчера в 15:11
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Обновлено в 03:13
Происшествия
Бизнесмен лишился 2,5 млн рублей после ужина в петербургском ресторане
Бизнесмен лишился кольца с драгоценными камнями, мобильного телефона и денежных средств. Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 03:31
Общество
Вода в Байкале оказалась токсичной
Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Музыка
Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Экс-гитарист ВИА "Песняры" Аркадий Ивановский трагически погиб, передает агенство "БелТА". Сообщается, что 24 июня музыкант утонул.
Обновлено в 03:33
Происшествия
СК возбудил дело после отравления 24 человек в Краснодаре
В среду по факту массового отравления жителей поселка Краснодарского, расположенного в Прикубанского районе столицы края, СК возбудил уголовное дело.
Обновлено в 03:46
Экономика
Ольга Наумова покинула «Магнит»
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Россияне стали лучше относиться к Украине
В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Культура
Картину Караваджо продали еще до начала аукциона
Картина итальянского художника эпохи Возрождения Микеланджело да Караваджо "Юдифь и Олоферн" была продана еще до начала объявленного аукциона.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
В Италии арестовали более 120 мафиози
Полиция Италии арестовала более 120 человек по подозрению в причастности к деятельности преступной организации каморра.
Обновлено в 02:48
Общество
Сделку о продаже бани в центре Екатеринбурга проверяют прокуратура и СКР
Депутаты городской думы Екатеринбурга направили в прокуратуру, СУ СКР, а также управление экономической безопасности противодействия коррупции МВД РФ по Свердловской области информацию о сделке по продаже банного комплекса ЕМУП «Бодрость», а также земельного участка под зданием.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.
Обновлено в 03:31
Авто
Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7
Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16
Культура
Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября
Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании
Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны.
Обновлено в 03:32
Наука
Ученые раскрыли новый механизм старения
Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы.
Обновлено в 01:05
Политика
Спецпрокурор Мюллер даст показания перед Конгрессом
Специальный прокурор США Роберт Мюллер 17 июля выступит перед Конгрессом США и ответит на вопросы законодателей о своем расследовании российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году.
Обновлено в 03:37
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Экономика
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
На сессии ПАСЕ 25 июня полномочия делегации России, члены которой прибыли в Страсбург для участия в заседании, были оспорены и не подтверждены.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
В подмосковной больнице во время лечения отравились девять человек
Девять человек отравились во время лечения в больнице в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 03:32
Общество
Приморский леопард заблудился у погранперехода между РФ и КНР
Замеченный туристом леопард имеет "двойное гражданство", его регулярно отмечают в российском и китайском парках Дальневосточный леопард был обнаружен на участке автотрассы между селом Краскино и китайским городом Хуньчунь, скорее всего, животное заблудилось во время попытки пройти лесной коридор в сторону КНДР.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»
Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Авто
Стали известны цены на новый кроссовер FAW Besturn X40 для России
Дилеры FAW в России начали продажи нового компактного кроссовера FAW Besturn X40.
Обновлено в 02:32
Футбол
Де Вильена прибыл в расположение «Краснодара»
Полузащитник Тонни де Вильена вечером во вторник, 25 июня, прибыл в расположение «Краснодара» на сбор в Австрии.
Обновлено в 03:39
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31