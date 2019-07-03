Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человекРИА Новости 21:04

По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.
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Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек

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Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

РИА Новости21:04

Reuters: жертвами авиаудара по лагерю мигрантов в Ливии стали 40 человек

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