Армия и оружие
Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человекРИА Новости 21:04
По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.
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