По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

Технологии Студенты в Санкт-Петербурге создали часы для обучения программированию Участники Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) - студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали часы для обучения робототехнике и программированию в сфере носимой электроники.

Здоровье Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.

Общество Названы города России с самым высоким ростом зарплат В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).

Общество Появились первые кадры полного солнечного затмения В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.

Происшествия В Пекине основателю компании Baidu вылили на голову бутылку воды В Пекине во время выступления основателя и главы интернет-компании Baidu Робина Ли на сцену выбежал неизвестный молодой человек и вылил предпринимателю на голову бутылку воды.

Культура Тамара Гвердцители высказалась о российско-грузинском конфликте Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.

Футбол Месси обвинил судей в поражении Аргентины на Кубке Америки Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение своей национальной команды в полуфинале Кубка Америки против Бразилии.

Кино Киносеть выиграла иск об отчислениях Российскому авторскому обществу Киносеть выиграла иск об отчислениях Российскому авторскому обществу Кассационная инстанция встала на сторону одной из крупнейших киносетей «Премьер зал» в споре с Российским авторским обществом (РАО) о вознаграждениях за музыку в американских фильмах.

Политика Россия не должна платить по долгам, заявили в Совфеде В Совфеде заявили, что Россия не обязана платить долг по взносам в бюджет ПАСЕ за 2017-2018 годы, так как делегация не принимала участие в работе в это время.

Политика Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.

Хоккей Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс» Российский форвард Артемий Панарин выбрал игровой номер в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс", передает Sport24.

Экономика РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа» 3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейта» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.

Общество В Москве объявили желтый уровень опасности из-за дождя На 3 и 4 июля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и дождей.

Теннис Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.

Армия и оружие На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".

Происшествия В Сочи врачи удалили женщине опухоль объемом 14 литров Врачи сочинской городской больницы № 4 удалили пациентке опухоль, в которой скопилось почти 14 литров жидкости.

Происшествия Разбойник с ножом и бутылкой напал на магазин в Невском районе Разбойное нападение на продуктовый магазин в Невском районе было совершено ранним утром 2 июля.

Армия и оружие Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.

Наука Пентагон разработал дистанционный сканер сердцебиения Поскольку каждый человек имеет свое уникальное сердцебиение, имея базу записанных сигнатур, можно с высокой степенью вероятности провести идентификацию объекта.

Происшествия В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.

Общество Журналист попросил СК проверить Навального и Волкова на мошенничество Соколов обратился с заявлением в СК с просьбой проверить Навального и Волкова на предмет возможных мошеннических действий.

Авто Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью Как пишут аналитики агентства «Автостат», лидирует по сохранению остаточной цены кроссовер Toyota RAV4, его показатели разнятся в диапазоне 84,6-92,5%, то есть как раз столько остается отпервоначальной цены автомобиля за 3 года владения.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли снова попала в больницу Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.