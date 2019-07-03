Армия и оружие
Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человекРБК вчера в 20:35
По меньшей мере 40 человек погибли и еще около 80 получили различные ранения в результате авиационного удара по центру содержания мигрантов «Таджура» в пригороде Триполи.
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В Ливии при авиаударе по центру содержания мигрантов погибли десятки человек
Коммерсантъвчера в 20:24
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Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
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Авто
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По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
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Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
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Как сказано в ГОСТе, услуги организаторов похорон могут предоставлять сотрудники похоронных организаций, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.
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Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью
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Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
В Германии оценили преимущество ЗРК С-400 перед западными аналогами
Покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 обусловлена преимуществами комплексов перед западными аналогами, сообщается в материале немецкой газеты Deutsche Welle, пишет «Звезда».
Обновлено вчера в 03:43
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В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 18:32
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В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Футбол
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Обновлено вчера в 17:22
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В Курганской области перед судом предстанет местная жительница, которая обвиняется в семи поджогах жилых домов и надворных построек.
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Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю между Москвой и Женевой, также будут открыты рейсы из Жуковского.
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