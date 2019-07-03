Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человекРБК вчера в 20:35

По меньшей мере 40 человек погибли и еще около 80 получили различные ранения в результате авиационного удара по центру содержания мигрантов «Таджура» в пригороде Триполи.
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Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек

РБКвчера в 20:35

Авиаудар по центру содержания мигрантов под Триполи унес жизни десятков людей

Вести.Ruвчера в 20:08

В Ливии при авиаударе по центру содержания мигрантов погибли десятки человек

Коммерсантъвчера в 20:24

Reuters: жертвами авиаудара по лагерю мигрантов в Ливии стали 40 человек

RT на русскомвчера в 20:17

Reuters: при авиаударе по центру содержания мигрантов близ Триполи погибли 40 человек

ТАССвчера в 20:25

Десятки человек погибли под Триполи при авиударе

Газета.Ruвчера в 20:05

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

РИА Новостивчера в 21:04
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:34, Вашингтон
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17

Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия

Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки

Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Политика

Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина

Обновлено вчера в 20:51
Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле

По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Уровень воды в Тулуне Иркутской области понизился почти до 13 метров

Уровень воды в реке Ия понизился за два часа на 21 сантиметр и достиг 13,06 метра в городе Тулуне Иркутской области.
Обновлено 29 июня в 21:47
Теннис

Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Совет Европы просит у России еще €55 млн

Хольтген подчеркнул, что эта сумма представляет собой те денежные средства, которые Россия не внесла в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 года, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:18
Экономика

Мэрия Екатеринбурга нашла деньги на проект второй ветки метро

На проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге в городском бюджете заложили 250 миллионов рублей.
Обновлено в 02:29
Общество

Парк «Усадьба Люблино» благоустроят до конца лета

Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории парка, завершить их планируется летом текущего года, сообщил журналистам заммэра Петр Бирюков.
Обновлено в 02:07
Общество

В Московском регионе объявили «жёлтый» уровень опасности из-за погоды

Обновлено в 02:02
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено вчера в 01:50
Политика

Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Общество

Самозанятые в России смогут организовывать похороны

Как сказано в ГОСТе, услуги организаторов похорон могут предоставлять сотрудники похоронных организаций, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено вчера в 05:16
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

В Германии оценили преимущество ЗРК С-400 перед западными аналогами

Покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 обусловлена преимуществами комплексов перед западными аналогами, сообщается в материале немецкой газеты Deutsche Welle, пишет «Звезда».
Обновлено вчера в 03:43
Политика

На Майдане начались новые протесты

В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

Обновлено вчера в 22:22
Общество

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес

Анджелину Джоли снова госпитализировали

По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у Джоли начались после развода с Брэдом Питтом. Поклонники опасаются за здоровье актрисы.
Обновлено в 02:14
Здоровье

Минздрав назвал причины смертности трудоспособных женщин в России

В целом, рассказали в Минздраве, на 2017 год коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составлял 209,4 на 100 тыс. человек.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено 01 июля в 18:45
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия

В Зауралье осудят поджигательницу жилых домов

В Курганской области перед судом предстанет местная жительница, которая обвиняется в семи поджогах жилых домов и надворных построек.
Обновлено в 02:14
Транспорт

Россия и Швейцария договорились об увеличении количества полетов

Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю между Москвой и Женевой, также будут открыты рейсы из Жуковского.
Обновлено в 01:20
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