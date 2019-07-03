По меньшей мере 40 человек погибли и еще около 80 получили различные ранения в результате авиационного удара по центру содержания мигрантов «Таджура» в пригороде Триполи.

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек

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