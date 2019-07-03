По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

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