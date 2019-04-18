Происшествия
Жертвами аварии с туристическим автобусом на Мадейре стали 29 человекRT на русском 02:14
Власти португальского острова Мадейра объявили трёхдневный траур в память о погибших в ДТП с туристическим автобусом. В результате аварии скончались 29 человек, по меньшей мере 28 из них — граждане Германии.
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Экономика
Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85
Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах.
Обновлено вчера в 04:30
Кино
Актриса из «Облачного атласа» умерла в возрасте 16 лет
Британская актриса и певица, сыгравшая в фильме "Облачный атлас", Майя-Лесия Нэйлор умерла на 17-м году жизни.
Обновлено в 05:22
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Авто
Китайская Geely везет в Россию новый кроссовер-купе
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» официальные представители Geely Group, в мае начнутся продажи совершенно нового кроссовера с заводским индексом FY11.
Обновлено в 03:01
Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
В московский офис «Росбалта» пришли с обыском
По данным "Росбалта", группа из семи человек "фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис", в результате чего под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные сегодня в московском офисе агентства.
Обновлено в 03:54
Финансы
ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам
«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека
В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу
Как рассказала агентству супруга арестованного Юлия Шестун, экс-глава Серпуховского района потерял сознание во время следственного мероприятия.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
ФСБ: В ЕС вернулись более тысячи боевиков для продолжения террора
В страны Евросоюза с Ближнего Востока вернулись порядка 1,5 тысяч боевиков, которые намерены продолжить террористическую деятельность.
Обновлено в 04:38
Политика
Зеленский рассказал об отношении к Бандере
Кандидат на пост украинского президента Владимир Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина" рассказал об отношении к тому, что в стране называют проспекты в честь националиста Степана Бандеры.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Новосибирске возбудили дело о травле ребенка с ВИЧ
Речь идет о ситуации в Искитиме, где маленький ребенок с ВИЧ-статусом стал жертвой пересудов.
Обновлено в 04:20
Авто
Назван «Всемирный автомобиль года»
На международном автосалоне Нью-Йорке объявлен победитель престижного конкурса «Всемирный автомобиль года».
Обновлено в 05:15
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Зеленский опередил Порошенко во всех возрастных категориях
Ранее Зеленский допустил роспуск Рады. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Молодой муж о разводе с Екатериной Климовой
В 2015 году Гела Мехи и Екатерина Климова поженились. Спустя несколько месяцев популярная актриса подарила супругу дочь Беллу.
Обновлено в 04:58
Экономика
Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира
Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Футбол
Тухель объяснил поражение от «Нанта»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Нанта» (2:3) в матче 28-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Петербурге оперативники пришли с проверкой в Большой театр кукол
В Северной столице в здании Большого театра кукол на улице Некрасова проводятся оперативные мероприятия.
Обновлено в 04:21
Экономика
В Турции начали принимать карты «Мир»
Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Обновлено в 05:26
Происшествия
Подростки в Омске напали на старика и избили школьников
По предварительным данным, группа подростков 13 и 14 лет в гаражном кооперативе в микрорайоне Московка-2 кидала камнями в 77-летнего мужчину.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Кудрявцева заявляла, что пока не станет показывать Машу, не желая привлекать к наследнице лишнее внимание.
Обновлено в 03:00
Экономика
В Смольном сообщили о новом скачке тарифов на услуги ЖКХ в Петербурге
На 10% хотел увеличить стоимость своих услуг СПб ГУП «Водоканал», но был вынужден сократить этот скачок до 7,5% в связи с итогами независимой проверки, выявившей нецелевые траты предприятия.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Эрмитаж эвакуирует посетителей из-за сообщения о минировании
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге закрыт на вход - из-за сообщения о минировании посетителей эвакуируют.
Обновлено в 04:34
Экономика
Менее половины россиян считают себя средним классом
Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Скончался корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 13:09
Политика
В Совфеде оценили требование КНДР заменить Помпео на переговорах
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT требование КНДР к США заменить американского госсекретаря Майка Помпео на переговорах о денуклеаризации Северной Кореи.
Обновлено в 05:10
Футбол
Роналду настроен покинуть «Ювентус» из-за вылета из Лиги чемпионов
Португальский форвард Криштиану Роналду рассматривает вариант с уходом из туринского "Ювентуса" по завершении следующего сезона, информирует Sport.es.
Обновлено в 05:34
Политика
Госдума приняла повышающий пенсии ветеранам войны закон
На пленарном заседании депутаты Государственной думы России утвердили правительственный закон, вносящий изменения в систему расчета доплат к пенсионным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны, что позволит увеличить пенсии ветеранам-участникам войны в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 04:56