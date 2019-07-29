Боевики исламистской группировки «Боко Харам»* совершили нападение на похоронную церемонию в Нигерии. В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения. Как сообщает Al Jazeera, нападение произошло в северо-восточном штате Борно в субботу, 27 июля.

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

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