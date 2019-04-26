Происшествия
В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахтеРБК 02:11
Тело третьего горняка достали на поверхность из-под завалов после аварии на шахте «Схидкарбон» Лутугинского района самопровозглашенной ЛНР. Об этом сообщается на сайте МЧС ЛНР.
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Это связано с тем, что подразделения российских МЧС оснащены специальным оборудованием, которого у нас, к большому сожалению, нет. Российские специалисты откликнулись на нашу просьбу.
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