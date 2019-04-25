Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньшеLenta.ru 12:44

Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее. Об этом заявил глава службы здравоохранения страны Анил Джасинге (Anil Jasinghe), передает Reuters. По его словам, на самом деле погибли не 359 человек, как сообщалось ранее, а примерно на 100 меньше.

Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше

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