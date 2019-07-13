Футбол
Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»Спорт-Экспресс 19:23
Полузащитник Жерсон перешел из "Ромы" во "Фламенго", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Сумма трансфера составила 11,8 миллиона евро. Также в договоре прописана бонусная система.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:41, Вашингтон
Политика
Замгоссекретаря США Салливан встретится с Рябковым в Женеве
«В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит участие американской делегации в диалоге между США и Россией по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.
Обновлено в 18:30
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Политика
Украинский канал перенес телемост с грузинским «Рустави 2»
Альтернативный телемост между украинским «24 каналом» и грузинским «Рустави 2» перенесен по техническим причинам, сообщил ведущий украинского телеканала Артем Овдиенко.
Обновлено в 19:02
Экономика
Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в Токио
Как следует из сообщения компании, из её управления пропало около 3,5 млрд иен ($32,3 млн) в различных цифровых валютах.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск.
Обновлено в 17:09
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита
ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Экономика
В России ввели эталонный принцип формирования тарифов на водоснабжение
Правительство России ввело эталонный принцип формирования тарифов для ряда организаций, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению.
Обновлено в 02:40
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце поучаствовала в забеге с быками в Испании
Супруга известного актера Павла Прилучного приняла участие в забеге с быками. Сейчас пара находится в Испании.
Обновлено в 13:50
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Газманов показал романтическую прогулку с женой по Италии
На днях на YouTube вышел выпуск шоу Насти Ивлеевой с участием Олега Газманова.
Обновлено в 16:00
Наука
Женская прокрастинация связана с уровнем дофамина
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Лариса Копенкина после кражи в Испании собирает деньги на билет домой
Очень быстро неравнодушные пользователи Сети собрали необходимое количество денег и Лариса Копенкина, выразив всем свою благодарность, объявила о завершении приёма пожертвований.
Обновлено в 15:09
Экономика
Минтруд увеличит прожиточный минимум
«Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рублей», — сообщается в пояснительной записке.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный
В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Авто
В России Changan CS35 Plus получит оцинкованный кузов
Обновлено в 10:45
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено вчера в 14:02
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55