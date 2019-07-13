Футбол

Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»Спорт-Экспресс 19:23

Полузащитник Жерсон перешел из "Ромы" во "Фламенго", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Сумма трансфера составила 11,8 миллиона евро. Также в договоре прописана бонусная система.
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Отказал «Динамо». Футболист «Ромы» Жерсон променял Россию на Бразилию

Sport24.ru18:20

Полузащитник «Ромы», которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»

Sportbox.RU19:26

Бразильский хавбек «Ромы» вернулся на родину

Газета.Ru18:31

Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»

Спорт-Экспресс19:23

Хавбек «Ромы» Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешёл во «Фламенго»

Чемпионат19:06

Полузащитник «Ромы», которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»

Матч ТВ19:26

Полузащитник Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»

Sports.ru12:58
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:09, Вашингтон
Экономика

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный".
Обновлено в 19:47
Футбол

Футболист Хаджи, которым интересовался «Спартак», перешел в «Генк»

Обновлено в 11:57
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания

Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал KOLN.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Общество

В Оренбургской области до конца года откроют 19 детских садов

Проблема очереди в детский сад среди детей от 3 до 6 лет в Оренбуржье не стоит.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собой

Мужчина в Среднеколымске (Якутия) убил сотрудника Росгвардии, а также ранил полицейского, после чего покончил с собой.
Обновлено в 12:58
Политика

Порошенко отреагировал на предложение Зеленского о люстрации

Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации.
Обновлено в 10:02
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Политика

На телеканале «Россия 1» состоялся телемост между Москвой и Киевом

Обновлено в 18:21
Происшествия

Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения

Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Обновлено в 16:27
Происшествия

28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком

Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено в 19:21
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Авто

О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году

Обновлено в 04:29
Происшествия

В Москве на Кутузовском проспекте один человек погиб в ДТП

Обновлено в 19:01
Политика

Путин и Зеленский впервые в истории поговорили по телефону

Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Кино

В экранизации Mortal Kombat впервые покажут «фаталити»

Обновлено в 12:02
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса

В связи с 75-й годовщиной освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны опубликовало ряд документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Обновлено в 17:34
Авто

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019

Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 20:40
Экономика

Россияне не стали экономить на мороженом

Снижение доходов не повлияло на покупку россиянами мороженого, свидетельствуют результаты исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено в 20:58
Космос

Черную дыру в центре Галактики впервые смогли измерить

Ученым удалось получить данные о размере видимой части черной дыры в центре Млечного Пути.
Обновлено в 09:16
Наука

Четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом

Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира.
Обновлено 10 июля в 15:29
Общество

Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты

Обновлено в 20:41
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке

Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.
Обновлено в 16:38
Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено вчера в 10:25
Кино

На кинофестивале «Балтийские дебюты» зрители оценили российские фильмы

Обновлено в 08:12
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
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