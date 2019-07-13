Полузащитник Жерсон перешел из "Ромы" во "Фламенго", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Сумма трансфера составила 11,8 миллиона евро. Также в договоре прописана бонусная система.

Экономика Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный".

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Происшествия Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал KOLN.

Армия и оружие Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.

Общество В Оренбургской области до конца года откроют 19 детских садов Проблема очереди в детский сад среди детей от 3 до 6 лет в Оренбуржье не стоит.

Происшествия В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собой Мужчина в Среднеколымске (Якутия) убил сотрудника Росгвардии, а также ранил полицейского, после чего покончил с собой.

Политика Порошенко отреагировал на предложение Зеленского о люстрации Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.

Происшествия 28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.

Политика На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Происшествия Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса В связи с 75-й годовщиной освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны опубликовало ряд документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.

Экономика Россияне не стали экономить на мороженом Снижение доходов не повлияло на покупку россиянами мороженого, свидетельствуют результаты исследования сервиса Rate&Goods.

Космос Черную дыру в центре Галактики впервые смогли измерить Ученым удалось получить данные о размере видимой части черной дыры в центре Млечного Пути.

Наука Четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Происшествия Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.