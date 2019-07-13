Футбол
Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»Спорт-Экспресс 19:23
Полузащитник Жерсон перешел из "Ромы" во "Фламенго", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Сумма трансфера составила 11,8 миллиона евро. Также в договоре прописана бонусная система.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:09, Вашингтон
Экономика
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный".
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На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
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Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Кино
В экранизации Mortal Kombat впервые покажут «фаталити»
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса
В связи с 75-й годовщиной освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны опубликовало ряд документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
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Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019
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Ученым удалось получить данные о размере видимой части черной дыры в центре Млечного Пути.
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Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
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Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.
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На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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