Футбол

Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»Спорт-Экспресс вчера в 19:23

Полузащитник Жерсон перешел из "Ромы" во "Фламенго", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Сумма трансфера составила 11,8 миллиона евро. Также в договоре прописана бонусная система.
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