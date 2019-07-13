Футбол
Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»Спорт-Экспресс вчера в 19:23
Полузащитник Жерсон перешел из "Ромы" во "Фламенго", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Сумма трансфера составила 11,8 миллиона евро. Также в договоре прописана бонусная система.
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