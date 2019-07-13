Футбол
Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»Спорт-Экспресс вчера в 19:23
Полузащитник Жерсон перешел из "Ромы" во "Фламенго", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Сумма трансфера составила 11,8 миллиона евро. Также в договоре прописана бонусная система.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:17, Вашингтон
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Лобода устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге, пишут СМИ
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 13 лет
Рейтинг партии "Единая Россия" упал до исторического минимума, следует из данных опроса, проведенных ВЦИОМ .
Обновлено вчера в 13:59
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии
Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено вчера в 01:01
Политика
В Москву вылетел замминистра внешнеэкономических дел КНДР
На странице Facebook посольства России в КНДР сообщается: "Ли Гван Гын 13 июля вылетел в Москву для обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия".
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам
Обновлено вчера в 10:49
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:04
Политика
Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено вчера в 12:37
Футбол
Эксперты хотят видеть чемпионом «Краснодар» (но понимают, что им станет «Зенит») и не верят в «Спартак» и «Сочи»
"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" выглядят предпочтительнее.
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую базу в Сирии
Боевики ночью попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Венесуэла подписала соглашение с российским автопроизводителем
Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами сообщил, что Каракас заключил соглашение о сотрудничестве с одним из российских автопроизводителей.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Лечащие врачи пытаются сохранить руку избитой в Ингушетии девочки
Медицинские специалисты предполагают, что им удастся сохранить руку девочке из Ингушетии, которую зверски избивала родная тетя, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:46
Авто
Lada XRAY Cross на длительном тесте «За рулем». Начинаем!
Почти десять тысяч километров, накатанные по дорогам и бездорожью России, Средней Азии и Кавказа, позволили собрать много полезной информации о машине.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено вчера в 17:17
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный
В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:48
Космос
Космическая лаборатория «Тяньгун-2» сгорит в атмосфере 19 июля
Девятнадцатого июля китайская космическая лаборатория "Тяньгун-2" покинет орбиту и сгорит в земной атмосфере.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Замгоссекретаря США Салливан встретится с Рябковым в Женеве
«В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит американскую делегацию в диалоге США и России по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено вчера в 07:33
Армия и оружие
ВСУ обстреляли центр Ясиноватой. Пострадало здание горадминистрации
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
Возбуждено дело по факту отравления детей в лагере в Приморском крае
В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту отравления детей из детского оздоровительного лагеря «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено 11 июля в 12:42
Политика
Правительство Греции признало Гуайдо временным главой Венесуэлы
Министерство иностранных дел Греции сообщило в пятницу, 12 июля, о намерении нового правительства страны следовать линии Европейского союза и признать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным главой государства.
Обновлено вчера в 09:41
Армия и оружие
Россия начала поставлять ЗРК С-400 в Турцию
Обновлено вчера в 11:30
Космос
Перестановки в NASA вызваны недовольством реализации лунной программы — CNN
Кадровые перестановки в NASA (Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства) вызваны недовольством темпами реализации лунной программы, 13 июля пишет CNN.
Обновлено в 00:07
Происшествия
При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей
Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено вчера в 05:49
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено вчера в 02:31