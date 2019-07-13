Футбол

Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»Спорт-Экспресс вчера в 19:23

Полузащитник Жерсон перешел из "Ромы" во "Фламенго", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Сумма трансфера составила 11,8 миллиона евро. Также в договоре прописана бонусная система.
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«Фламенго» подписал Жерсона, на которого претендовало «Динамо»

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Хавбек «Ромы» Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешёл во «Фламенго»

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Отказал «Динамо». Футболист «Ромы» Жерсон променял Россию на Бразилию

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Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»

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Бразильский хавбек «Ромы» вернулся на родину

Газета.Ruвчера в 18:31
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
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На дом Габунии повесили позорную табличку

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В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие

Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
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Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
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Какие периоды с этого года не включат в пенсионный стаж

С этого года изменилось пенсионное законодательство, теперь некоторые трудовые периоды не будут засчитываться в стаж для начисления пенсии, сообщает PRIMPRESS.
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Армия и оружие

Министр обороны Турции объяснил Пентагону необходимость поставок С-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра обороны США Марком Эспером, в ходе которого обсуждались поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает турецкое военное ведомство.
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Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
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Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

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Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
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Бразильский футбольный клуб из города Рио-де-Жанейро. Является одним из четырёх клубов, который никогда не покидал высший дивизион чемпионата Бразилии, наряду с «Сантосом», «Сан-Паулу» и «Крузейро». Самая популярная команда Бразилии.
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