Футбол
Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»Спорт-Экспресс вчера в 19:23
Полузащитник Жерсон перешел из "Ромы" во "Фламенго", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Сумма трансфера составила 11,8 миллиона евро. Также в договоре прописана бонусная система.
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Политика
Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной
Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Путешествия
Отельер из Турции рассказал о продуктах, попадающих на шведский стол повторно
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Общество
Роструд назвал допустимый возраст для начала трудовой деятельности
Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего или органа опеки и попечительства.
Обновлено в 03:08
Авто
На видео представили «ТурбоНиву» за 2 миллиона рублей
Представленный вариант «ТурбоНивы» был сделан на базе внедорожника в версии «Бронто». Хозяину тюнинговой машины всего 15 лет.
Обновлено в 02:32
Спорт
Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Политика
Трамп обвинил лидеров России и Китая в желании обойти США
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Обновлено в 01:58
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила травму на проекте «Форт Боярд»
В личном микроблоге Бузова поделилась с верными почитателями кадрами со съемок одного из эфиров.
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Транспорт
У Главгосэкспертизы остаются «спортивные» вопросы
Обновлено вчера в 09:15
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено вчера в 09:46
ЖКХ
В сутки на «горячую линию» по мусору в Томске поступает по 200 звонков
Маршрут состоял из точек, по которым томичи обращались на «горячую линию» или публиковали фотографии с мусором в социальных сетях.
Обновлено в 03:00
Происшествия
СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие
Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Здоровье
Главветврач Забайкалья выехал в село Урлук из-за вспышки бруцеллеза
Очаг бруцеллеза - опасного для человека и животных инфекционного заболевания –выявлен в селе Урлук Красночикойского района.
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Шоу-бизнес
Савельева поделилась архивным детским видео
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
В Сомали десять человек погибли при атаке на отель
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Какие периоды с этого года не включат в пенсионный стаж
С этого года изменилось пенсионное законодательство, теперь некоторые трудовые периоды не будут засчитываться в стаж для начисления пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
Министр обороны Турции объяснил Пентагону необходимость поставок С-400
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра обороны США Марком Эспером, в ходе которого обсуждались поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает турецкое военное ведомство.
Обновлено в 01:40
Общество
Пользователи Сети затравили младенца с родимым пятном на лице
Пользователи Сети затравили маленькую девочку, которая родилась с большим родимым пятном на лице. Об этом 11 июля сообщил таблоид Metro.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено вчера в 15:54
Космос
Астрономы NASA обнаружили в космосе золотой астероид
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Возбуждено дело по факту отравления детей в лагере в Приморском крае
В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58