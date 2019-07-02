Футбол
Жерсон хочет перейти во «Фламенго», а не в «Динамо»Sports.ru вчера в 21:29
Полузащитник «Ромы» Жерсон не заинтересован в переходе в московское «Динамо». 22-летний бразилец намерен вернуться на Родину, где его планирует приобрести «Фламенго». Жерсон выразил желание перейти в клуб из Рио-де-Жанейро во время телефонного разговора с его главным тренером Жорже Жезушем.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:51, Вашингтон
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Голикова: Россия катастрофически теряет население
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Врачи сочинской городской больницы № 4 удалили пациентке опухоль, в которой скопилось почти 14 литров жидкости.
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В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu
Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
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Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
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Происшествия
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Разбойное нападение на продуктовый магазин в Невском районе было совершено ранним утром 2 июля.
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Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
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В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
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Обновлено в 02:22
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Битва за Беларусь: 75 лет назад Красная армия освободила Минск
Обновлено вчера в 23:31
Политика
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Россия не участвовала в работе ПАСЕ в 2017-2018 годы, поэтому не должна оплачивать долги за это время, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Жабаров.
Обновлено в 02:51
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Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
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Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
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Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы
Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы. Сделал это Валерий Анямов, являющийся представителем народов манси.
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Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
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Авто
NYT: умер бывший глава концернов Ford и Chrysler
Бывший руководитель корпораций Ford и Chrysler Ли Якокка умер во вторник в штате Калифорния в возрасте 94 лет.
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Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии
Обновлено в 03:25
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
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Обновлено в 01:26
Общество
В Санкт-Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом
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Обновлено вчера в 04:08
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Названы самые популярные в России авто по цене до 2 млн рублей
В основу рейтинга самых популярных в России авто по цене от 1,5 до 2 млн рублей лег средний ценник каждой конкретной модели с учетом всех модификаций, проданных на территории нашей страны с января по май.
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Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
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В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
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В России цены на мясо могут вырасти
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, сообщают «Известия».
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В Кургане пьяная девушка упала с балкона
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