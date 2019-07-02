Полузащитник «Ромы» Жерсон не заинтересован в переходе в московское «Динамо». 22-летний бразилец намерен вернуться на Родину, где его планирует приобрести «Фламенго». Жерсон выразил желание перейти в клуб из Рио-де-Жанейро во время телефонного разговора с его главным тренером Жорже Жезушем.

Жерсон хочет перейти во «Фламенго», а не в «Динамо»

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