Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Начало мероприятия запланировано на 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки.

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