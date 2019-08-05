Футбол
Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов: трансляция начнётся в 13:00Чемпионат 02:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Башакшехир»
Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Начало мероприятия запланировано на 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Футбол
Гус Тил заявил, что «Спартак» видит в нем «десятку»
"Спартак" видит меня как десятого номера.
Обновлено в 04:36
Политика
В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.
Обновлено в 04:08
Экономика
Bloomberg: власти Китая поручили компаниям прекратить закупки сельхозпродукции из США
Правительство Китая распорядилось, чтобы государственные компании прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции на фоне новой эскалации торговой войны с США.
Обновлено в 04:11
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Нефтяные цены марок WTI и Brent снижаются. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Правозащитнику не дали договорить с обвиняемым
Позднее члены ОНК ознакомились с медицинской картой обвиняемого, исходя из данных которой следует, что с момента поступления в СИЗО у Фахраджона Нозимова минимум трижды появлялись ушибы челюсти, множественные ссадины шеи и запястий, гематомы.
Обновлено вчера в 18:34
Футбол
«Порту» приобрёл футболиста сборной «Колумбии» Урибе
Футболист выступал за команду из Мехико с 2017 года. Ранее состав «Порту» пополнил другой игрок «Америки» — Аугустин Марчесин.
Обновлено в 04:05
Экономика
«Коммерсантъ»: поставки российского угля на Украину упали на 85%
Поставки российского угля на Украину упали на 85% в июне, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Обновлено в 04:54
Здоровье
В Пензенской области растет показатель смертности по внешним причинам
За первые полгода 2019-го охват населения Пензенской области диспансерным наблюдением оказался невысоким.
Обновлено в 03:05
Политика
Рябков назвал США «могильщиками ДРСМД»
США стали «могильщиками» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина за прекращение действия сделки полностью лежит на Вашингтоне.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Экс-полицейских Краснодара осудят за избиения и вымогательство
На скамье подсудимых окажутся бывший старший оперуполномоченный отделения ОП (поселок Калинино) отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Краснодару и четверо бывших оперуполномоченных того же отдела.
Обновлено в 04:20
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка
В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.
Обновлено в 02:35
Кино
Блокбастер «Форсаж: Хоббс и Шоу» возглавил американский прокат
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
В Саратовской области следовавший из Германии автобус вылетел в кювет
В Саратовской области автобус, следовавший из Германии в Камышин, попал в ДТП. В результате аварии пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Политика
В Индии предложили отменить статью конституции о статусе Кашмира
Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в парламенте законопроект, предусматривающий отмену особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, который закреплён в Конституции.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу
Обновлено в 04:40
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеру ноутбука изолентой
Руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман напомнил, что важно соблюдать «цифровую гигиену»: ограничивать доступ приложений к диктофону и камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено 02 августа в 07:17
Происшествия
Не менее девяти человек погибли из-за дождей в горах Китая
Не менее девяти человек погибли из-за горных потоков, вызванных сильными дождями, в центральной китайской провинции Хубей.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Полиция установила личность стрелка в Огайо
Полиция идентифицировала личность стрелявшего в Огайо, им оказался 24-летний Коннор Беттс, проживающий неподалёку от места стрельбы - в городе Беллбрук, сообщает телеканал CBS.
Обновлено вчера в 12:24
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Политика
Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено 03 августа в 13:31
Происшествия
Парни, устроившие смертельную аварию на Малышева, угнали машину
Виновники аварии на Малышева-Московской, в которой погибли два человека, ехали не на своей машине, а на угнанной.
Обновлено вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Евгений Цыганов показал фото сына от Юлии Снигирь
Российский актер и режиссер Евгений Цыганов на своей странице в Instagram поделился первым за долгое время снимком сына, которого ему подарила Юлия Снигирь.
Обновлено в 03:33
Спорт
Евгений Трефилов покинул пост наставника сборной России по гандболу
Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов принял решение завершить свою работу в команде в качестве наставника.
Обновлено в 04:29
Здоровье
Медики назвали главные способы защититься от гипертонии
Медики советуют минимизировать потребление поваренной соли.
Обновлено в 04:01