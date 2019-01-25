Футбол

Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ сыграет с клубом из третьей лиги страныSoccer.ru вчера в 18:03

Во Франции состоялась жеребьёвка Кубка страны. Стали известны составы пар 1/8 финала турнира. Действующий обладатель трофея "Пари Сен-Жермен" сыграет с клубом из третьей лиги Франции "Вильфраншем".
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Действующий обладатель Кубка Франции сыграет в 1/8 финала турнира с клубом 3-го дивизиона

Матч ТВвчера в 21:33

Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ сыграет с клубом из третьей лиги страны

Soccer.ruвчера в 18:03

Определился соперник «ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции

Газета.Ruвчера в 19:33

«ПСЖ» сыграет в 1/8 финала Кубка Франции с клубом 3-го дивизиона, «Генгам» примет «Лион»

Sport24.ruвчера в 19:18

«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с клубом третьего дивизиона

Чемпионатвчера в 20:43

«ПСЖ» сыграет с клубом 3-го дивизиона в 1/8 финала Кубка Франции

Спорт-Экспрессвчера в 17:43

Кубок Франции. 1/8 финала. «ПСЖ» сыграет с «Вильфраншем» из 3-го дивизиона и другие пары

Sports.ruвчера в 16:12
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Футбол

«Монако» временно отстранил Анри от работы главным тренером

Футбольный клуб «Монако» принял решение временно отстранить главного тренера команды Тьерри Анри от его должности.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол

Дубль Рамоса принёс «Реалу» победу над «Жироной»

"Реал" переиграл "Жирону" в первом домашнем матче 1/4 финала Кубка Испании. Ответная встреча состоится 31 января.
Обновлено вчера в 17:24
Футбол

Почеттино: с «Челси» моя команда играла очень хорошо, горжусь ей

Предпочитаю проигрывать по пенальти, чем в основное время.
Обновлено вчера в 18:50
Футбол

Определены составы групп на Кубок Америки-2019 по футболу

Стали известны составы групп на Кубок Америки по футболу 2019 года, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
Обновлено в 00:15
Футбол

Защитник «Зенита» Иванович попал в сферу интересов «Ювентуса»

Примечательно, что Шкртел выступал за сине-бело-голубых с 2004 по 2007 год, а Алвеш защищал цвета "Зенита" с 2010 по 2013-й год.
Обновлено в 00:16
Футбол

«Челси» представил Игуаина перед матчем с «Тоттенхэмом»

Нападающий Гонсало Игуаин был представлен в качестве игрока «Чесли» перед матчем Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом».
Обновлено вчера в 14:52
Футбол

Состав «Зенита» можно улучшить, считает Иванович

Обновлено вчера в 18:55
Футбол

Стураро перешел из «Ювентуса» в «Дженоа»

Напомним, Стураро уже выступал за "Дженоа" до 2015 года, после чего перешел в "Ювентус". Official: Stefano Sturaro moves to Genoa on loan.
Обновлено вчера в 20:37
Футбол

Венгер может стать спортивным директором ПСЖ

Руководство клуба недовольно работой Антеро Энрике и может заменить его на бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол

Криштиану Роналду могут лишить португальских госнаград

Обновлено вчера в 20:44
Футбол

В честь Салы матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания

Матчи 24-го тура английской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в честь нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, сообщает пресс-служба АПЛ.
Обновлено вчера в 18:28
Футбол

«Шахтер» намекнул на уход Ракицкого, опубликовав с его голами

Украинский «Шахтер» намекнул на уход из клуба защитника Ярослава Ракицкого.
Обновлено вчера в 12:19
Футбол

Азмун помог сборной Ирана выйти в полуфинал Кубка Азии

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун помог своей сборной Ирана переиграть команду Китая в четвертьфинале Кубка Азии.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол

Игорь Гамула: «Проблем с лимитом не будет, найдут применение всем»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал переход Ивелина Попова и Романа Еременко в донскую команду.
Обновлено вчера в 22:26
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Обновлено вчера в 10:36
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