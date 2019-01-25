Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ сыграет с клубом из третьей лиги страныSoccer.ru вчера в 18:03

Во Франции состоялась жеребьёвка Кубка страны. Стали известны составы пар 1/8 финала турнира. Действующий обладатель трофея "Пари Сен-Жермен" сыграет с клубом из третьей лиги Франции "Вильфраншем".

Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ сыграет с клубом из третьей лиги страны

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