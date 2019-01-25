Футбол

Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ сыграет с клубом из третьей лиги страныSoccer.ru 18:03

Во Франции состоялась жеребьёвка Кубка страны. Стали известны составы пар 1/8 финала турнира. Действующий обладатель трофея "Пари Сен-Жермен" сыграет с клубом из третьей лиги Франции "Вильфраншем".
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Действующий обладатель Кубка Франции сыграет в 1/8 финала турнира с клубом 3-го дивизиона

Матч ТВ21:33

«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с клубом третьего дивизиона

Чемпионат20:43

Определился соперник «ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции

Газета.Ru19:33

«ПСЖ» сыграет в 1/8 финала Кубка Франции с клубом 3-го дивизиона, «Генгам» примет «Лион»

Sport24.ru19:18

Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ сыграет с клубом из третьей лиги страны

Soccer.ru18:03

«ПСЖ» сыграет с клубом 3-го дивизиона в 1/8 финала Кубка Франции

Спорт-Экспресс17:43

Кубок Франции. 1/8 финала. «ПСЖ» сыграет с «Вильфраншем» из 3-го дивизиона и другие пары

Sports.ru16:12
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Футбол

«Монако» временно отстранил Анри от работы главным тренером

Футбольный клуб «Монако» принял решение временно отстранить главного тренера команды Тьерри Анри от его должности.
Обновлено в 14:14
Футбол

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» по пенальти и вышел в финал Кубка лиги

Лондонский "Челси" нанес поражение "Тоттенхэму" в дерби и по сумме двух матчей вышел в финал Кубка английской лиги.
Обновлено в 17:11
Футбол

Представлен официальный мяч Копа Америки-2019

Организаторы Копа Америки-2019 в твиттере представили официальный мяч турнира. Производителем мяча стала американская фирма Nike.
Обновлено в 20:45
Футбол

В честь Салы матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания

Матчи 24-го тура английской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в честь нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, сообщает пресс-служба АПЛ.
Обновлено в 18:28
Футбол

Роналду может лишиться государственных наград Португалии

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду может быть лишен государственных наград у себя на родине.
Обновлено в 16:13
Футбол

Игорь Гамула: «Проблем с лимитом не будет, найдут применение всем»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал переход Ивелина Попова и Романа Еременко в донскую команду.
Обновлено в 22:26
Футбол

Венгер может стать спортивным директором ПСЖ

Руководство клуба недовольно работой Антеро Энрике и может заменить его на бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
Обновлено в 15:33
Футбол

«Лех» договорился с ЦСКА об аренде Жамалетдинова

Обновлено в 10:36
Футбол

Азмун помог сборной Ирана выйти в полуфинал Кубка Азии

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун помог своей сборной Ирана переиграть команду Китая в четвертьфинале Кубка Азии.
Обновлено в 13:41
Футбол

Стураро перешел из «Ювентуса» в «Дженоа»

Напомним, Стураро уже выступал за "Дженоа" до 2015 года, после чего перешел в "Ювентус". Official: Stefano Sturaro moves to Genoa on loan.
Обновлено в 20:37
Футбол

«Шахтер» намекнул на уход Ракицкого, опубликовав с его голами

Украинский «Шахтер» намекнул на уход из клуба защитника Ярослава Ракицкого.
Обновлено в 12:19
Футбол

Агуэро, Игуаин и Отаменди призывают продолжить поиски Салы

Аргентинские футболисты Серхио Агуэро, Николас Отаменди (оба – «Манчестер Сити») и Гонсало Игуаин («Челси») через «Твиттер» призвали полицию возобновить поиски пропавшего соотечественника и форварда «Кардифф Сити» Эмилиано Салы.
Обновлено в 19:13
Футбол

РФС дисквалифицировал игрока на четыре года за допинг

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) подтвердил решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировать на четыре года за применение запрещенных веществ 39-летнего защитника команды «Псков-747» из ПФЛ, третьего по силе дивизиона страны, Ивана Ершова.
Обновлено в 13:12
Футбол

В Дохе за шиворот: клубы РПЛ продолжают выявлять сильнейшего в Катаре

Четыре российские команды продолжают борьбу за звание сильнейшей в рамках «Фонбет Кубка Матч Премьер».
Обновлено в 16:00
Футбол

«Севилья» возобновила интерес к Марсьялю

«Севилья», потерпевшая неудачу в переговорах с «Челси» по Альваро Морате, возобновила интерес к форварду «Манчестер Юнайтиед» Антони Марсьялю.
Обновлено в 22:04
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