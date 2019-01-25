Футбол
Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ сыграет с клубом из третьей лиги страныSoccer.ru 18:03
Во Франции состоялась жеребьёвка Кубка страны. Стали известны составы пар 1/8 финала турнира. Действующий обладатель трофея "Пари Сен-Жермен" сыграет с клубом из третьей лиги Франции "Вильфраншем".
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Футбол
«Монако» временно отстранил Анри от работы главным тренером
Футбольный клуб «Монако» принял решение временно отстранить главного тренера команды Тьерри Анри от его должности.
Обновлено в 14:14
Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» по пенальти и вышел в финал Кубка лиги
Лондонский "Челси" нанес поражение "Тоттенхэму" в дерби и по сумме двух матчей вышел в финал Кубка английской лиги.
Обновлено в 17:11
Футбол
Представлен официальный мяч Копа Америки-2019
Организаторы Копа Америки-2019 в твиттере представили официальный мяч турнира. Производителем мяча стала американская фирма Nike.
Обновлено в 20:45
Футбол
В честь Салы матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания
Матчи 24-го тура английской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в честь нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, сообщает пресс-служба АПЛ.
Обновлено в 18:28
Футбол
Роналду может лишиться государственных наград Португалии
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду может быть лишен государственных наград у себя на родине.
Обновлено в 16:13
Футбол
Игорь Гамула: «Проблем с лимитом не будет, найдут применение всем»
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал переход Ивелина Попова и Романа Еременко в донскую команду.
Обновлено в 22:26
Футбол
Венгер может стать спортивным директором ПСЖ
Руководство клуба недовольно работой Антеро Энрике и может заменить его на бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
Обновлено в 15:33
Футбол
«Лех» договорился с ЦСКА об аренде Жамалетдинова
Обновлено в 10:36
Футбол
Азмун помог сборной Ирана выйти в полуфинал Кубка Азии
Нападающий «Рубина» Сердар Азмун помог своей сборной Ирана переиграть команду Китая в четвертьфинале Кубка Азии.
Обновлено в 13:41
Футбол
Стураро перешел из «Ювентуса» в «Дженоа»
Напомним, Стураро уже выступал за "Дженоа" до 2015 года, после чего перешел в "Ювентус". Official: Stefano Sturaro moves to Genoa on loan.
Обновлено в 20:37
Футбол
«Шахтер» намекнул на уход Ракицкого, опубликовав с его голами
Украинский «Шахтер» намекнул на уход из клуба защитника Ярослава Ракицкого.
Обновлено в 12:19
Футбол
Агуэро, Игуаин и Отаменди призывают продолжить поиски Салы
Аргентинские футболисты Серхио Агуэро, Николас Отаменди (оба – «Манчестер Сити») и Гонсало Игуаин («Челси») через «Твиттер» призвали полицию возобновить поиски пропавшего соотечественника и форварда «Кардифф Сити» Эмилиано Салы.
Обновлено в 19:13
Футбол
РФС дисквалифицировал игрока на четыре года за допинг
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) подтвердил решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировать на четыре года за применение запрещенных веществ 39-летнего защитника команды «Псков-747» из ПФЛ, третьего по силе дивизиона страны, Ивана Ершова.
Обновлено в 13:12
Футбол
В Дохе за шиворот: клубы РПЛ продолжают выявлять сильнейшего в Катаре
Четыре российские команды продолжают борьбу за звание сильнейшей в рамках «Фонбет Кубка Матч Премьер».
Обновлено в 16:00
Футбол
«Севилья» возобновила интерес к Марсьялю
«Севилья», потерпевшая неудачу в переговорах с «Челси» по Альваро Морате, возобновила интерес к форварду «Манчестер Юнайтиед» Антони Марсьялю.
Обновлено в 22:04