Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ сыграет с клубом из третьей лиги страныSoccer.ru 18:03

Во Франции состоялась жеребьёвка Кубка страны. Стали известны составы пар 1/8 финала турнира. Действующий обладатель трофея "Пари Сен-Жермен" сыграет с клубом из третьей лиги Франции "Вильфраншем".

Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ сыграет с клубом из третьей лиги страны

Футбол Футбол «Монако» временно отстранил Анри от работы главным тренером Футбольный клуб «Монако» принял решение временно отстранить главного тренера команды Тьерри Анри от его должности.

Футбол Футбол «Челси» обыграл «Тоттенхэм» по пенальти и вышел в финал Кубка лиги Лондонский "Челси" нанес поражение "Тоттенхэму" в дерби и по сумме двух матчей вышел в финал Кубка английской лиги.

Футбол Футбол Представлен официальный мяч Копа Америки-2019 Организаторы Копа Америки-2019 в твиттере представили официальный мяч турнира. Производителем мяча стала американская фирма Nike.

Футбол Футбол В честь Салы матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания Матчи 24-го тура английской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в честь нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, сообщает пресс-служба АПЛ.

Футбол Футбол Роналду может лишиться государственных наград Португалии Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду может быть лишен государственных наград у себя на родине.

Футбол Футбол Игорь Гамула: «Проблем с лимитом не будет, найдут применение всем» Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал переход Ивелина Попова и Романа Еременко в донскую команду.

Футбол Футбол Венгер может стать спортивным директором ПСЖ Руководство клуба недовольно работой Антеро Энрике и может заменить его на бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

Футбол Футбол «Лех» договорился с ЦСКА об аренде Жамалетдинова

Футбол Футбол Азмун помог сборной Ирана выйти в полуфинал Кубка Азии Нападающий «Рубина» Сердар Азмун помог своей сборной Ирана переиграть команду Китая в четвертьфинале Кубка Азии.

Футбол Футбол Стураро перешел из «Ювентуса» в «Дженоа» Напомним, Стураро уже выступал за "Дженоа" до 2015 года, после чего перешел в "Ювентус". Official: Stefano Sturaro moves to Genoa on loan.

Футбол Футбол «Шахтер» намекнул на уход Ракицкого, опубликовав с его голами Украинский «Шахтер» намекнул на уход из клуба защитника Ярослава Ракицкого.

Футбол Футбол Агуэро, Игуаин и Отаменди призывают продолжить поиски Салы Аргентинские футболисты Серхио Агуэро, Николас Отаменди (оба – «Манчестер Сити») и Гонсало Игуаин («Челси») через «Твиттер» призвали полицию возобновить поиски пропавшего соотечественника и форварда «Кардифф Сити» Эмилиано Салы.

Футбол Футбол РФС дисквалифицировал игрока на четыре года за допинг Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) подтвердил решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировать на четыре года за применение запрещенных веществ 39-летнего защитника команды «Псков-747» из ПФЛ, третьего по силе дивизиона страны, Ивана Ершова.

Футбол Футбол В Дохе за шиворот: клубы РПЛ продолжают выявлять сильнейшего в Катаре Четыре российские команды продолжают борьбу за звание сильнейшей в рамках «Фонбет Кубка Матч Премьер».