В группу Н, помимо ЦСКА, вошли болгарский «Лудогорец», венгерский «Ференцварош» и испанский «Эспаньол». Соперниками «Краснодара» по группе С станут швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор». Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 19 сентября по 12 декабря.

Стали известны соперники ЦСКА и «Краснодара» по Лиге Европы

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