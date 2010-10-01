Вслед за жеребьевкой ЛЧ стали известны все команды в групповом этапе Лиги Европы. Российские ЦСКА и «Краснодар», а также украинские «Динамо» Киев и «Александрия» узнали своих соперников, с которыми они сразятся в следующих шести матчах турнира.

Жеребьевка Лиги Европы – 2019/2020: каков вердикт для ЦСКА, «Краснодара», «Динамо» Киев и «Александрии»

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