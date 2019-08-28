Футбол
Новые ИзвестияЖерар Пике: футболисты «Барселоны» ждут возвращения Неймара
Защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике рассказал об отношении команды к нападающему Неймару, который сейчас играет за французский ФК «Пари Сен-Жермен». По словам Пике, футболисты «Барселоны» хотят, чтобы Неймар к ним вернулся.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:56, Вашингтон
Экономика
Минэкономразвития ждет снижения роста доходов россиян
Уточняется, что ранее прогнозировали рост в 1%. При этом к 2024 году показатель, как ожидается, увеличится до 2,4%. Как писала «Мойка78», ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность состоянием доходов россиян.
Мойка78 26 августа в 23:21
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Экономика
Минэкономразвития ожидает в 2019 г. отток капитала на уровне $23 млрд - вдвое меньше прогноза ЦБ
Согласно новой версии прогноза Минэкономразвития на 2019-2024 годы, с которым ознакомился "Интерфакс" (правительство планирует рассмотреть его на заседании 19 сентября), в 2019 году отток капитала составит $23 млрд (в апрельской версии макропрогноза - $38 млрд).
Финмаркет 07:11
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Политика
Пушков подтвердил слова Макрона о конце гегемонии Запада
Заявление по поводу гегемонии Запада Макрон сделал в ходе своего выступления на совещании послов республики.
ПолитРоссия вчера в 13:43
Политика
Коломойский предложил снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Политика
В ОБСЕ оценили решение суда в Киеве освободить Вышинского
RT на русском 07:22
Технологии
Мессенджер Telegram выпустит собственную криптовалюту
Мессенджер Telegram, пользующийся популярностью во всем мире, выпустит собственную криптовалюту.
Актуальные Новости 00:46
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Происшествия
В отношении директора ФБК Ивана Жданова возбуждено уголовное дело
Жданова вызывают для проведения следственных действий, по делу назначена экспертиза – добавил Воронин.
Эхо Москвы 07:07
Гаджеты
Представлен смартфон Meizu 16s Pro
Megaobzor.com 08:30
Политика
Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму
Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.
Известия 05:22
Футбол
«Краснодар» второй раз проиграл «Олимпиакосу»
Свободная Пресса вчера в 17:02
Общество
Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за ливня
Во Владивостоке 28 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), говорится в сообщении администрации города.
Коммерсантъ 07:46
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в нескольких российских регионах
В некоторых регионах России в ночь на 29 августа ожидаются заморозки.
РБК 08:39
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»
Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
Культуромания 04:40
Политика
Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.
RT на русском 08:39
Общество
В Китае уничтожили 180 поддельных такси
Как сообщает китайское агентство «Синьхуа», в Пекине прошла масштабная показательная акция по уничтожению нелегальных автомобилей такси.
Тарантас Ньюс 07:16
Шоу-бизнес
Модель Алена Шишкова легла в клинику, чтобы набрать вес
27-летняя модель Алена Шишкова поправляет здоровье в клинике, где ее «откармливают». По ее словам, здравница ей нравится.
Passion.ru 04:10
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании юной волейболистки в Анапе
Пятый канал вчера в 11:22
Общество
В Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район»
Как сообщает пресс-служба Смольного, итоги конкурса были подведены на заседании городского правительства.
Российская газета 06:10
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой
Напомним, Климова и Бирюкова уже долгие годы являются лучшими подругами.
Woman.ru 02:21
Общество
Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
Политика
В Косово пообещали отменить пошлины на сербские товары
Правительство самопровозглашенной республики Косово, сформированное по итогам досрочных выборов, отменит пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии, заявил глава "МИД" кабмина в отставке и косовский "президент" в феврале-апреле 2011 года Бехджет Пацолли.
РИА Новости 08:33
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36