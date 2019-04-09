Футбол
Жерар Пике: «Сульшер был фантастическим товарищем по команде»Спорт-Экспресс 16:20
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
Защитник "Барселоны" Жерар Пике отметил высокое качество игры "Манчестер Юнайтед" под руководством Уле Гуннара Сульшера. Испанец выступал за "МЮ" с 2004 по 2008 год, а теперь сыграет против этой команды с Сульшером во главе в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Футбол
Ливерпуль — Порту 2:0
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Порту" со счетом 2:0. Оба мяча английская команда забила в первом тайме усилиями Наби Кейта и Роберту Фирмину.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» показала фото после инсульта
Известная актриса, звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк опубликовала фотографии, которые были сделаны в 2011 году – тогда она перенесла тяжелую форму инсульта и проходила восстановление.
Обновлено в 18:33
Происшествия
Кокорина и Мамаева привезли на заседание суда
Во вторник, 9 апреля, в Москве начался суд по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 06:57
Политика
Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Политика
Министр финансов США заявил, что не вел бизнеса с Россией
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на слушаниях в конгрессе, что не вел бизнеса с Россией и не обсуждал с российскими бизнесменами санкции.
Обновлено в 16:52
Экономика
Банк «Восточный» может сменить руководителя
Совет директоров банка «Восточный» завтра, 10 апреля, обсудит вопрос о смене исполняющего обязанности председателя правления, говорится в его сообщении.
Обновлено в 08:20
Авто
LADA Granta Cross появится в продаже летом 2019 года
Универсал повышенной проходимости Lada Granta с приставкой Cross поступит в дилерские центры марки летом 2019 года.
Обновлено в 09:28
Здоровье
В России 80 % вакцин приходится выливать в раковину
В России около 80 % прививок сливается в раковину. Речь идет преимущественно о вакцинах против гриппа.
Обновлено в 08:46
Общество
Квартал преткновения: «Лидер России» Евгений Григорьев о реновации деревянного жилья в Якутске
Директор ООО МСЗ «АРТ» и финалист всероссийского конкурса управленцев «Лидер России» Евгений Григорьев рассказал о том, что необходимо для того, чтобы на месте старых деревяшек возникли обновленные городские кварталы.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Политика
Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
Обновлено в 12:39
Космос
Российская космическая станция отправится искать следы жизни на Луне
Российская космическая станция «Луна-Грунт» («Луна-28») будет искать в грунте естественного спутника Земли следы воды и жизни, говорится в документах Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).
Обновлено в 19:08
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Экономика
Мигрантов в России стало меньше
Если в 2017 году мигранты в стране полностью компенсировали убыль и население даже немного выросло (на 77 000 человек), то в 2018 году они заместили естественную убыль населения только на 57,2%. Иностранцев стало меньше почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но даже с ними не наблюдается значительный миграционный прирост.
Обновлено в 07:13
Театры
Серебренников впервые после ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»
Режиссер Кирилл Серебренников, недавно освобожденный по решению суда из-под домашнего ареста (под подписку о невыезде), впервые за долгое время появился на сцене «Гоголь-центра».
Обновлено в 17:38
Происшествия
Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны
В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Политика
Меркель не встретила Мэй в Берлине
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прилетевшую в Берлин на переговоры по Brexit.
Обновлено в 13:14
Кино
Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино
Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:24
Политика
Захарова отреагировала на появление билбордов с Путиным и Порошенко
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала появившиеся на Украине предвыборные плакаты с украинским лидером Петром Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:06
Шоу-бизнес
Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом
Сергей Баталов в "Судьбе человека" рассказал, что только в 17 лет узнал о том, что его растит не родной отец.
Обновлено в 07:16
Политика
Противник Нетаньяху объявил себя будущим премьер-министром Израиля
Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц не стал дожидаться результатов парламентских выборов в Израиле: выступил с победной речью и назвал себя будущим премьер-министром страны.
Обновлено в 18:22
Здоровье
Победителям Всероссийского конкурса врачей 2018 года вручены награды
В Москве вручены дипломы победителям Всероссийского конкурса врачей 2018 г. Торжественная церемония прошла в рамках конгресса «Человек и лекарство».
Обновлено в 03:15
Наука
Российские ученые приблизились к пониманию причин аутизма
Как пояснили ученые, ген CDH13 кодирует белок кадгерин 13, участвующий во многих процессах в мозге.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено в 17:44
Общество
Умер философ и культуролог Вадим Межуев
Главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) профессор Вадим Межуев умер в возрасте 85 лет.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Криминального авторитета Таро снова арестовали
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено в 07:46
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04