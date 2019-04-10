Футбол
Жерар Пике: «Сульшер был фантастическим товарищем по команде»Спорт-Экспресс вчера в 16:20
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
Защитник "Барселоны" Жерар Пике отметил высокое качество игры "Манчестер Юнайтед" под руководством Уле Гуннара Сульшера. Испанец выступал за "МЮ" с 2004 по 2008 год, а теперь сыграет против этой команды с Сульшером во главе в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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