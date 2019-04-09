Жерар Пике: «Сульшер был фантастическим товарищем по команде»Спорт-Экспресс 16:20

Защитник "Барселоны" Жерар Пике отметил высокое качество игры "Манчестер Юнайтед" под руководством Уле Гуннара Сульшера. Испанец выступал за "МЮ" с 2004 по 2008 год, а теперь сыграет против этой команды с Сульшером во главе в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Жерар Пике: «Сульшер был фантастическим товарищем по команде»

Происшествия СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.

Армия и оружие Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.

Армия и оружие На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.

Политика Роскосмос намерен участвовать в лунной коалиции только на равных с США Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал рабочие отношения между госкорпорацией и NASA великолепными.

Единоборства USADA дисквалифицировала Диллашоу на два года USADA дисквалифицировала его на два года за применение эритропоэтина, сообщает официальная страница SportsCenter в «Твиттере».

Общество Компания «Шлюмберже» заинтересована в сахалинских специалистах В правительстве Сахалинской области состоялась встреча Валерия Лимаренко с представителями крупнейшей международной нефтесервисной компании "Шлюмберже" (Schlumberger).

Политика Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Общество Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.

Общество Россияне назвали размер достойной зарплаты Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках - Химках, Балашихе и Подольске.

Политика Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств В апреле 2017 года министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила о том, что страна решила выйти из ОАГ.

Происшествия Полицейские и пограничники в Приморье пресекли продажу 15 кг ртути Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и регионального управления МВД задержали троих жителей Приморья, которые пытались продать 15 кг ртути за границу.

Наука Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Шоу-бизнес Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.

Политика Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии об обязательствах РФ в ПАСЕ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни о том, что Россия должна выполнять свои обязательства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), присутствовать на заседаниях и перечислять членские взносы.

Армия и оружие Россию назвали небоеспособной против США в Арктике ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед «Физик-1», пишет для «Независимой газеты» военный эксперт Максим Климов.

Экономика Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.

Политика Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом» Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Происшествия Кокорин обратился к журналистам после заседания суда Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда по делу о двух драках в центре Москвы.