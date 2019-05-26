Футбол

Жерар Пике: «Последние недели вышли с горько-сладким привкусом»Sports.ru вчера в 17:21

Барселона — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Кубок Испании, Финал, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
21′
Кевин Гамейро
33′
Родриго Морено
Нелсон Семеду
Малком
46′
Артур
Артуро Видаль
46′
53′
Хосе Луис Гайя
Серджи Бускетс
61′
65′
Даниэль Парехо
Жоффри Кондогбиа
70′
Жоффри Кондогбиа
72′
Кевин Гамейро
Кристиано Пиччини
Лионель Месси
73′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
77′
88′
Родриго Морено
Муктар Диакаби
Артуро Видаль
89′
Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о настроении после поражения от «Валенсии» (1:2) в финале Кубка Испании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Защитник «Барселоны»: мы должны были выиграть Кубок Испании

Газета.Ru04:43

Пике: «Барселона» должна выигрывать всё, тем более у «Валенсии»

Чемпионат02:55

Жерар Пике: «Не думаю, что могут быть какие-то оправдания. „Барселона“ должна выигрывать все, тем более у „Валенсии“»

Sports.ru00:32

Пике: «Должны побеждать всегда. Особенно с „Валенсией“»

Sport.ru03:30

Жерар Пике: «У нас нет оправданий. „Барселона“ обязана выигрывать все»

Спорт-Экспрессвчера в 22:27

Пике: «Последние недели вышли с горько-сладким привкусом»

Sport24.ruвчера в 20:48

Херард Пике: «Если бы мы обыграли „Ливерпуль“ в ЛЧ, то уже бы оформили требл»

Матч ТВ01:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:58, Ашберн
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Наука

Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии

Обновлено в 03:40
Авто

В России в апреле выросли продажи Renault на 5%

Французский автомобильный гигант Renault в апреле продал в России более 12,5 тысяч машин.
Обновлено в 05:14
Спорт

Загитова назвала Ханю и Плющенко королями фигурного катания

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала фотографию с Юдзуру Ханю и Евгением Плющенко.
Обновлено в 08:21
Футбол

Динамо — Арсенал (Тула) 3:3

Обновлено в 07:45
Футбол

Локомотив — Уфа 1:0

«Локомотив» занял второе место, обыграв в 30-м туре «Уфу» (1:0), и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
Обновлено в 08:53
Политика

Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Космос

Огненные шары осветили небо над Австралией

Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено вчера в 02:49
Общество

В Петербурге проходит самый большой парад барабанщиков

Сегодня, 26 мая, на Невский проспект вышло более трех тысяч барабанщиков для того, чтобы установить мировой рекорд ко дню рождения города.
Обновлено в 07:10
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Российский заключенный умер в реанимации после пыток

Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Авто

Плотник из Перу построил деревянный VW Beetle в подарок дочери

Бьенвенидо Ортега, плотник из Перу, построил полностью деревянный кузов для модели Volkswagen Beetle и планирует совершить на нем путешествие до Нью-Йорка, где он подарит уникальную машину своей дочери.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет

Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено вчера в 12:41
Футбол

Милнер: Месси назвал меня ослом

Обновлено в 08:31
Религия

Папа Римский сравнил аборты с наймом киллера

Папа Римский Франциск высказался против абортов, подчеркнув, что прерывать беременность нельзя, даже если плод болен.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж

Старшая дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой сыграла свадьбу.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Сирийская армия отразила атаку боевиков на севере Хамы

Обновлено в 08:04
Армия и оружие

Украинский снайпер признался, что первым открыл огонь в Донецком аэропорту

Обновлено в 04:40
Происшествия

В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета

Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:23
Наука

Физики обнаружили резкий рост контактного параметра при переходе газа фермионов в сверхтекучее состояние

Австралийские физики впервые измерили поведение контактного параметра фермионов вблизи критической точки — оказалось, что при переходе газа атомов лития-6 в сверхтекучее состояние этот параметр резко вырастает на 15 процентов.
Обновлено 24 мая в 07:51
Политика

Украинский министр раскритиковал Зеленского за русский язык

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за использование русского языка.
Обновлено вчера в 12:28
Общество

Российским чиновникам запретили включать кондиционеры ради экономии

Власти Курганской области запретили местным госслужащим пользоваться кондиционерами в служебных автомобилях.
Обновлено в 07:39
Авто

Lada XRay массово отзывают в России. Найдена серьезная проблема!

АвтоВАЗ в срочном порядке отзывает свежие модели Lada XRay Cross.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Автомобиль врезался в здание театра Российской армии в Москве

Обновлено в 06:06
Происшествия

Двух участников протестов в Ингушетии отпустили из СИЗО под подписку

Двух обвиняемых по делу о столкновениях на мартовском митинге в Магасе, Адама Ажигова и Ибрагима Мужахоева, отпустили под подписку о невыезде после полутора месяцев в СИЗО.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено вчера в 13:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жерар Пике
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании. Известен своим хладнокровием и хорошей для защитника скоростью. Воспитанник футбольной академии «Барселоны», в которую он поступил в 1997 году, в возрасте 10 лет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное