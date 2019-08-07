Футбол
Жерар Пике: «Неймар должен публично заявить, что хочет уйти из „ПСЖ“»Спорт-Экспресс 03:47
Защитник "Барселоны" Жерар Пике признался, что хотел бы возвращения Неймара. По его словам, бразилец должен открыто попросить "ПСЖ" отпустить его в Каталонию.
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Обновлено в 06:23
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