Защитник "Барселоны" Жерар Пике признался, что хотел бы возвращения Неймара. По его словам, бразилец должен открыто попросить "ПСЖ" отпустить его в Каталонию.

Жерар Пике: «Неймар должен публично заявить, что хочет уйти из „ПСЖ“»

Политика Пушков назвал отставку Хантсмана логичной Российский сенатор Алексей Пушков 6 августа в своем Twitter прокомментировал отставку посла США в России Джона Хантсмана.

Политика Зеленский позвонил Путину из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.

Происшествия Открытое горение в битумном хранилище в Дзержинском ликвидировано Пожарные потушили открытый огонь в бытовках и битумном хранилище в Дзержинском, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

Культура Выставка художника Феликса Петуваша открылась в музее Востока в Москве Перед посетителями музея раскроется удивительный мир творчества адыгского художника Накануне в Москве в Государственном музее Востока открылась выставка заслуженного художника России, лауреата Государственной премии Республики Адыгея Феликса Петуваша.

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Политика Объявлены официальные итоги выборов в Верховную Раду Список нардепов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, печатается на основании договора с ЦИК.

Наука Учёные рассказали о влиянии кофе и алкоголя на сон Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из США пришли к выводу, что компоненты кофе снижают риск развития нейродегенеративных заболеваний.

Политика В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.

Авто 112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей Речь идет о 75 миллионах долларов -- 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.

Авто Hyundai построит гоночный электрокар В каком чемпионате будет принимать участие Hyundai пока держится в секрете: возможно, что это будет серия Formula E. Руководитель гоночной команды Hyundai Андреа Адамо заявил, что участие в соревнованиях электромобилей станет «новой главой» в автоспортивной программе южнокорейского бренда.

Музыка В Чечне сообщили о посвященной Кадырову последней песне Вилли Токарева Певец Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщил на своей странице в Instagram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Футбол КДК РФС оштрафовал «Торпедо» за Игнашевича на 500 тысяч рублей Московский футбольный клуб "Торпедо" оштрафован на 500 тысяч рублей за демонстративное исполнение Сергеем Игнашевичем роли главного тренера, коим он не является, сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитете (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

Политика Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2 Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.

Происшествия В Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири В Иркутской области выявлены попытки устраивать лесные пожары с целью скрыть незаконные вырубки, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник» Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».

Общество Четверть детей в России живут за чертой бедности В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Политика Губернатор Ставрополья рассказал Путину о курортном сезоне В Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Кино Мединский подарил Тарантино сборник стихов Пастернака в Москве Глава Минкульта РФ Владимир Мединский подарил режиссеру Квентину Тарантино, приехавшему в Москву, копию первого издания сборника стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах».

Общество Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.

Политика Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.