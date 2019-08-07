Футбол
Жерар Пике: «Неймар должен публично заявить, что хочет уйти из „ПСЖ“»Спорт-Экспресс 03:47
Защитник "Барселоны" Жерар Пике признался, что хотел бы возвращения Неймара. По его словам, бразилец должен открыто попросить "ПСЖ" отпустить его в Каталонию.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:53, Вашингтон
Политика
Пушков назвал отставку Хантсмана логичной
Российский сенатор Алексей Пушков 6 августа в своем Twitter прокомментировал отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено вчера в 20:55
Политика
Зеленский позвонил Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Открытое горение в битумном хранилище в Дзержинском ликвидировано
Пожарные потушили открытый огонь в бытовках и битумном хранилище в Дзержинском, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:56
Культура
Выставка художника Феликса Петуваша открылась в музее Востока в Москве
Перед посетителями музея раскроется удивительный мир творчества адыгского художника Накануне в Москве в Государственном музее Востока открылась выставка заслуженного художника России, лауреата Государственной премии Республики Адыгея Феликса Петуваша.
Обновлено в 08:48
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Кино
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 05:40
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Биллу Клинтону
Обновлено в 08:37
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Политика
Объявлены официальные итоги выборов в Верховную Раду
Список нардепов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, печатается на основании договора с ЦИК.
Обновлено в 06:49
Наука
Учёные рассказали о влиянии кофе и алкоголя на сон
Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из США пришли к выводу, что компоненты кофе снижают риск развития нейродегенеративных заболеваний.
Обновлено в 08:36
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Авто
112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей
Речь идет о 75 миллионах долларов -- 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.
Обновлено вчера в 11:08
Гаджеты
Xiaomi пообещала смартфон со 108-мегапиксельной камерой
Обновлено в 07:57
Авто
Hyundai построит гоночный электрокар
В каком чемпионате будет принимать участие Hyundai пока держится в секрете: возможно, что это будет серия Formula E. Руководитель гоночной команды Hyundai Андреа Адамо заявил, что участие в соревнованиях электромобилей станет «новой главой» в автоспортивной программе южнокорейского бренда.
Обновлено в 01:24
Музыка
В Чечне сообщили о посвященной Кадырову последней песне Вилли Токарева
Певец Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщил на своей странице в Instagram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Обновлено в 08:23
Футбол
КДК РФС оштрафовал «Торпедо» за Игнашевича на 500 тысяч рублей
Московский футбольный клуб "Торпедо" оштрафован на 500 тысяч рублей за демонстративное исполнение Сергеем Игнашевичем роли главного тренера, коим он не является, сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитете (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 08:13
Политика
Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2
Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири
В Иркутской области выявлены попытки устраивать лесные пожары с целью скрыть незаконные вырубки, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Политика
Губернатор Ставрополья рассказал Путину о курортном сезоне
В Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
Обновлено в 07:53
Кино
Мединский подарил Тарантино сборник стихов Пастернака в Москве
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский подарил режиссеру Квентину Тарантино, приехавшему в Москву, копию первого издания сборника стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах».
Обновлено в 05:08
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:52
Политика
Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.
Обновлено в 07:19
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24