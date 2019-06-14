Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве материREGNUM 04:08
Решается вопрос об избрании юноше меры пресечения. Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946». С места происшествия он был госпитализирован с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии.
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Раненый сын экс-вратаря СКА Максима Соколова пришел в себя и вскоре сможет давать показания
КП - Санкт-Петербург09:11
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