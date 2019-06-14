Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве материREGNUM 04:08

Решается вопрос об избрании юноше меры пресечения. Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946». С места происшествия он был госпитализирован с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии.
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Самая страшная история. Горе в семье вратаря Максима Соколова

Советский спорт07:29

Младший сын Соколова стал главным подозреваемым в убийстве матери

Чемпионат11:08

Раненый сын экс-вратаря СКА Максима Соколова пришел в себя и вскоре сможет давать показания

КП - Санкт-Петербург09:11

Сына экс-хоккеиста СКА задержали по подозрению в убийстве матери

РИА Новости04:34

Младший сын бывшего хоккеиста сборной России Соколова задержан по делу об убийстве матери

ТАСС04:20

Максим Соколов был допрошен по делу об убийстве его жены

Спорт-Экспресс12:13

Задержан младший сын экс-вратаря «СКА» Соколова. Версия подростка в самообороне

47 новостей03:19
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Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Авто

СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию

Обновлено в 13:18
Происшествия

В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»

Обновлено в 04:18
Происшествия

Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено в 13:57
Экономика

Мантуров рассказал о расширении tax free на всю Россию

Система tax free может быть распространена на все регионы России до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
Обновлено в 11:40
Общество

В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком

Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:10
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Климова примерила образ героини «Спасателей Малибу»

В комментариях поклонники засыпали актрису комплиментами, а некоторые сравнили с героиней Памелы Андерсон в культовом фильме «Спасатели Малибу».
Обновлено в 09:17
Технологии

ИИ научился выявлять отретушированные фото

В ходе эксперимента на вопрос, какие снимки были отредактированы, люди-добровольцы давали верный ответ в 53% случаев, в то время как ИИ не ошибался в 99% случаев.
Обновлено в 12:26
Общество

В Приморье отловщиков косаток оштрафовали на 56 миллионов рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56,4 миллиона рублей компанию ООО «Океанариум ДВ».
Обновлено в 07:27
Политика

Демпартия Молдавии заявила об уходе правительства Филипа в отставку

Вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь в ходе брифинга заявил, что уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение

Обновлено в 11:00
Футбол

Хави, Рауль и Хаби Алонсо получили тренерские лицензии

Бывшие футболисты сборной Испании Хави Эрнандес, Рауль Гонсалес и Хаби Алонсо стали обладателями тренерских лицензий категории УЕФА Pro.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Общество

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено в 09:29
Политика

МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Новейший сторожевой корабль «Анадырь» спустили на воду в Зеленодольске

Сегодня, 14 июня, на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького спустили на воду «Анадырь» – второй по счету серийный сторожевой корабль проекта 22100 («Океан»).
Обновлено в 09:26
Политика

Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).
Обновлено в 13:27
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Транспорт

ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы

Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Происшествия

На Дону задержали подозреваемого в убийстве 40-летней давности

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 40 лет назад.
Обновлено в 12:06
Политика

Климкин опроверг данные о возможном назначении послом Украины в США

Ранее агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах передало, что Климкин может быть назначен послом Украины в США после отставки с должности главы МИД.
Обновлено в 14:06
Политика

Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова

Обновлено вчера в 08:00
Экономика

Чиновников лишат незадекларированных доходов

По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским

Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Кино

Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»

Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.
Обновлено в 10:33
Политика

Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги

Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10
Энергетика

В «Транснефти» назвали дату полного восстановления работы «Дружбы»

Работа нефтепровода «Дружба» после вытеснения некондиционной нефти должна быть восстановлена в полном объеме с 1 июля, заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.
Обновлено в 11:26
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