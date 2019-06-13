Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской областиГазета.Ru вчера в 18:04

с чего всё началось

Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости". По информации следствия, 18-летний игрок СКА-1946 нанес удар ножом в горло, после чего жертва скончалась.

Армия и оружие США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.

Транспорт СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».

Политика Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.

Происшествия Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.

Политика Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста "Медузы" Ивана Голунова сняли обвинения.

Происшествия В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент 8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.

Общество В России хотят затруднить покупку табака и алкоголя По мнению разработчиков, появление специализированных магазинов по продаже табака и алкоголя уменьшит число спонтанных покупок этих товаров.

Наука Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.

Экономика Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.

Транспорт Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.

Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА "Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".

Религия Патриарх Кирилл нашел скрытый смысл в акциях за сквер в Екатеринбурге Глава РПЦ патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) заявил, что конфликт из-за строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге — организованная политическая акция.

Политика Медведев раскритиковал «Роскосмос» Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития «Роскосмоса».

Экономика Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».

Футбол Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос» Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского футбольного клуба "Дорадос" из-за проблем со здоровьем.

Происшествия В Астраханской области задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции Деятельность участников преступного сообщества, подозреваемых в организации незаконной миграции, пресечена сотрудниками полиции в Астраханской области.

Хоккей Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.

Здоровье Капитальный ремонт городской клинической больницы №2 проведут до 2021 года До 2021 года полностью отремонтируют здание городской клинической больницы №2. Учреждение 1956 года постройки обслуживает жителей Восточного, Кадалы и Аэропорта.

Экономика В ДНР и ЛНР повысят пенсии и зарплаты бюджетникам С 1 июля в ДНР и ЛНР увеличат зарплаты сотрудников бюджетной сферы и госслужащих на 35%, пенсии увеличат на 25%, пишет News.ru со ссылкой на местные СМИ.

Авто Honda озвучила характеристики электрокара Honda e Представители компании Honda озвучили некоторые характеристики первого серийного электрокара Honda e. Премьера новинки состоится до конца текущего года, а продажи модели стартуют только в 2020 году.

Общество Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.

Экономика У чиновников изымут незадекларированные доходы Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.