Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской областиГазета.Ru вчера в 18:04
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости". По информации следствия, 18-летний игрок СКА-1946 нанес удар ножом в горло, после чего жертва скончалась.
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с чего всё началось
В свою очередь на сайте управления Следственного комитета России по Ленинградской области также сообщается, что в одном из коттеджей, расположенных в Романовке, обнаружено тело хозяйки дома с явными признаками насильственной смерти.Lenta.ruвчера в 13:17
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15-летнего сына экс-вратаря сборной России проверяют на причастность к убийству матери
Sport24.ruвчера в 19:25
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 17:13
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Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
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Обновлено вчера в 20:25