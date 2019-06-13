Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской областиИзвестия 14:28

с чего всё началось

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области. По предварительным данным, на Ирину Соколову напал старший сын. Об убийстве женщины в частном доме поселка Новая Романовка сообщило региональное управление Следственного комитета.

Происшествия Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.

Экономика Россияне на 20% чаще стали обращаться за займами в МФО - исследование Россияне в январе-мае текущего года оформили рекордное количество заявок на получение займов в микрофинансовых организациях (МФО) – более 77 миллионов штук, что на 21% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Политика Росреестр не собирается менять название Киева В Росреестре заявили, что не намерены изменять написание латиницей названия столицы Украины - с "Kiev" на "Kyiv".

Игры Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.

Происшествия В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент 8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.

Общество В работе Instagram произошел сбой Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.

Политика Слуцкий: Россия не потерпит в ПАСЕ даже малейших ограничений Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена мириться даже с малейшими рестрикциями, в противном случае она покинет зал заседаний.

Политика Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.

Авто Kia показала новый кроссовер для России Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.

Армия и оружие К Донецку подошли украинские военные В ста метрах от Донецка, в поселке Марьинка, закрепились бойцы ВСУ.

Политика В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики» Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.

Происшествия Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.

Политика Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".

Авто Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.

Хоккей Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.

Экономика Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.

Транспорт В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч.

Гаджеты Realme представила три бюджетных смартфона в России Молодой китайский бренд Realme представил свои первые новинки в России. Речь идет трех новых смартфонов Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.