Происшествия
Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской областиИзвестия 14:28
Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области. По предварительным данным, на Ирину Соколову напал старший сын. Об убийстве женщины в частном доме поселка Новая Романовка сообщило региональное управление Следственного комитета.
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В свою очередь на сайте управления Следственного комитета России по Ленинградской области также сообщается, что в одном из коттеджей, расположенных в Романовке, обнаружено тело хозяйки дома с явными признаками насильственной смерти.Lenta.ru13:17
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Происшествия
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