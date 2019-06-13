Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской областиИзвестия 14:28

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области. По предварительным данным, на Ирину Соколову напал старший сын. Об убийстве женщины в частном доме поселка Новая Романовка сообщило региональное управление Следственного комитета.
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«Произошел трагический инцидент»: Хоккейный клуб «СКА» выразил соболезнования тренеру Максиму Соколову

КП - Санкт-Петербург14:38

СМИ: сын известного российского хоккеиста убил свою мать

РИА Новости12:13

Сын Максима Соколова убил мать на глазах брата, что произошло

Чемпионат15:05

Источник: в Ленобласти убита жена бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова

ТАСС12:04

Близкий к семье Соколова источник прокомментировал убийство жены хоккеиста

ФАН13:17

«Спокойный, дружелюбный, открытый». Одноклассник - о Максиме Соколове-младшем

Спорт-Экспресс15:56

Убийство в семье трех вратарей СКА: Рядом был тот, кто играет в хоккей

47 новостей12:59
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Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 22:43
Общество

Куклачев пообещал подарить кота Алибасову

Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:28
Технологии

Mail.ru Group отключилась от «Вымпелкома»

Mail.ru Group 10 июня в одностороннем порядке отключила упрощенную маршрутизацию — прямые каналы движения трафика между оператором и социальной сетью, что привело к ухудшению качества связи с сервисами Mail.ru Group, заявил «Вымпелком» на своей официальной странице «ВКонтакте».
Обновлено в 16:09
Общество

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов

Обновлено в 14:55
Происшествия

В Москве горит Измайловский кремль

На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес

СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак

СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.
Обновлено в 07:52
Здоровье

Москвичи смогут провериться на рак кожи и щитовидной железы 15 июня

Пройти осмотр врачей-онкологов и получить их рекомендации можно будет в рамках дня открытых дверей, который пройдет в городской клинической онкологической больнице № 1 в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути окончательно приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году.
Обновлено в 15:00
Общество

Три выпускника из Астрахани получили 0 баллов по ЕГЭ

Три одиннадцатиклассника из астраханской школы получили ноль баллов на ЕГЭ по профильной математике из-за технических причин.
Обновлено в 14:01
Спорт

Татаринов: в сборке Кокорина и Мамаева ждут зэковские законы

Обновлено в 16:23
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.
Обновлено в 02:14
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 14:30
Общество

В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян

В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Наука

Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов

Обновлено в 02:40
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Международные резервы России за прошедшую неделю выросли на $7,5 млрд и составили $502,7 млрд.
Обновлено в 15:09
Теннис

Зверев проиграл Брауну во втором круге турнира в Штутгарте

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Браун сыграет с победителем матча Жиль Симон (Франция) Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Богомолов дал откровенное интервью Собчак

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов изменился почти до неузнаваемости

Как и всех солистов группы «Иванушки International», Андрея Григорьева-Апполонова обожают тысячи поклонниц.
Обновлено в 13:54
Футбол

«Спартак» готов заплатить €20 млн за аргентинского полузащитника

Обновлено в 16:36
Происшествия

Пострадавшую в ДТП в Новой Москве эвакуировали вертолетом

Обновлено в 08:49
Футбол

Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»

Обновлено в 14:59
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Авто

Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам

Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
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