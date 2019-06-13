Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской областиИзвестия 14:28

с чего всё началось

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области. По предварительным данным, на Ирину Соколову напал старший сын. Об убийстве женщины в частном доме поселка Новая Романовка сообщило региональное управление Следственного комитета.

Политика Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.

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Происшествия Один из атакованных в Оманском заливе танкеров затонул Танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул в Оманском заливе, сообщает 13 июня телеканал «Аль-Маядин».

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Наука Российские ученые раскрыли тайну найденных на Камчатке алмазов Российские ученые после проведения исследования раскрыли тайну необычных алмазов, найденных на Камчатке.

Футбол Экс-тренер «Локомотива» Славен Билич возглавил «Вест Бромвич» Хорватский специалист Славен Билич, известный в России по работе с московским "Локомотивом", назначен главным тренером футбольного клуба "Вест Бромвич", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии (Championship).

Общество Сбой произошел в работе Instagram Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

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Происшествия Пожар в Измайловском кремле потушен Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.

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Политика Путин уволил двух генералов полиции из-за дела журналиста Голунова Президент России Владимир Путин уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.

Хоккей «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории "Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

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Политика Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки газа на Украину Как сообщал Лайф, в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.