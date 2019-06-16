Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной едыГазета.Ru 10:13
Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху приговорена к штрафу в 55 тысяч шекелей за злоупотребление государственными средствами - на протяжении трех лет она заказывала еду из ресторанов в резиденцию главы правительства за госсчет, несмотря на наличие штатного шеф-повара.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:39, Вашингтон
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в центре Киева
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Единоборства
Тайсон Фьюри победил Шварца техническим нокаутом
Tyson Fury is a GOD. pic.twitter.com / 1o7uJ8Qvh7 — Jonesy (@ RoyJonesy) 16 июня 2019 г. Бой, прошедший в субботу в Неваде, окончился победой 30-летнего Фьюри техническим нокаутом во втором раунде.
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17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
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Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей
Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
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Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
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Шоу-бизнес
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Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
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Общество
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Пользователи Сети удивлены новой оптической иллюзией
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Смартфон Honor 9X Pro прошёл сертификацию в России
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Армия и оружие
Появилось видео новой модификации ЗРК «Сосна»
В Сети появилось видео новой модификации зенитного ракетного комплекса «Сосна».
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