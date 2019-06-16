Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной едыГазета.Ru 10:13

Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху приговорена к штрафу в 55 тысяч шекелей за злоупотребление государственными средствами - на протяжении трех лет она заказывала еду из ресторанов в резиденцию главы правительства за госсчет, несмотря на наличие штатного шеф-повара.

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

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