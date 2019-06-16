Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной едыРИА Новости 05:44
Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан". Разбирательства продолжались четыре года, Нетаньяху заключила сделку со следствием.
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Авто
Volkswagen Touareg подорожал на 90 тыс. рублей
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Красавица-дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в свет
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя растет настоящей красавицей. 14-летняя Дева Кассель вышла в свет и сразу привлекла к себе внимание.
Обновлено в 08:23
Здоровье
Минздрав: около 80% женщин идут на роды нездоровыми
Главный специалист российского Министерства здравоохранения по репродуктивному здоровью Олег Апалихин заявил, что около 80% женщин в России "идут на роды нездоровыми".
Обновлено в 07:41
Общество
Россияне начали больше интересоваться автодомами
Рост интереса россиян к туризму растет, несмотря на падение доходов населения.
Обновлено в 13:00
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Спорт
Сборная России по гандболу победила Словакию
Обновлено в 14:36
Происшествия
В центре Петербурга ребенок угодил под машину на «зебре»
На видео, которое опубликовали в группе, видно, как ребенок идет по «зебре», а потом зачем-то бежит обратно на тротуар.
Обновлено в 14:27
Автоспорт
Команда SMP Racing на подиуме в Ле-Мане
Быстрее были только два экипажа заводской команды Toyota, но при этом российская машина под №11 пересекла линию финиша на три круга раньше, чем её ближайшие соперники из Rebellion Racing, преодолев за 24 часа 379 кругов по кольцу Сартэ.
Обновлено в 14:29
Спорт
Территорию рядом со стадионом «Волгоград Арена» вновь размыло ливнем
В Волгограде вновь возникла проблема с территорией рядом со стадионом «Волгоград Арена».
Обновлено в 12:35
Экономика
Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отрасли
Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Ведущий тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился
Ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров женился Невестой ведущего телеканала "Пятница !" стала одна из самых красивых девушек Украины Александра Кучеренко.
Обновлено в 12:56
Экономика
«Яндекс» проиндексирует торговлю
Осенью "Яндекс.Маркет" и Сбербанк запустили маркетплейс "Беру", его месячная выручка, слагаемая из продаж собственных товаров и комиссии с товаров других продавцов, к концу мая достигла 1 млрд руб. В "Яндексе" не раскрывают число партнеров, которые уже подключились к сервису, но уточнили, что они из разных сфер: детские товары, автомобильные товары, электроника и др.
Обновлено в 11:34
Транспорт
Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу
Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Политика
Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России
В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве
«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 13:52
Единоборства
Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC
Обновлено в 11:43
Общество
На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и грозы
На черноморском побережье ветер может усилиться до 20 метров в секунду - На реках и водотоках руки Кубань ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе МЧС края.
Обновлено в 11:19
Политика
Евросоюз предупредил о риске просчёта при оценке ЧП в Оманском заливе
Существует высокий риск просчёта при оценке ситуации в Оманском заливе, где произошла атака на танкеры.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 рухнул в цене и теперь он лишь немногим дороже модели Mi 9 SE
Mi Mix 3 теперь оценивается в 2300 юаней, что соответствует 332 долларам, тогда как Mi 9 всё ещё стоит 2800 юаней, что составляет 404 доллара.
Обновлено в 10:28
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Китай заявил о военном превосходстве России над США
Россия намного опередила Соединенные Штаты в разработке гиперзвукового оружия и заставила мир сомневаться в военном превосходстве Вашингтона, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 06:56
Спорт
Российские волейболисты уступили иранцам в Лиге наций
Встреча пройдет в бразильском городе Куяба. Россияне занимают второе место в турнирной таблице Лиги наций, набрав 20 очков.
Обновлено в 12:31
Музыка
Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ
Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11